All’asilo notturno di Porta Mare sei posti letto in più per i senza dimora messi a disposizione dal Comune di Pisa

Scritto da admin• 12:35 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Con l’abbassarsi delle temperature cresce la necessità di offrire ricovero protetto alle persone che vivono per strada. Per questo motivo, grazie a 17mila euro messi a disposizione dal Comune di Pisa, sono stati collocati nel cortile della struttura di accoglienza per persone senza dimora della Società della Salute della Zona pisana, situata in via Conte Fazio, due moduli abitativi prefabbricati riscaldati che consentiranno di aumentare il numero di posti letto di 6 unità.

La struttura – gestita dalla cooperative sociali Il Simbolo, Arnera e Alzaia – potrà così accogliere fino a 40 persone (4 posti sono riservati alle emergenze sanitarie). I moduli saranno a disposizione fino alla fine di maggio.

«Con l’arrivo del freddo – dichiara l’assessore al sociale, Veronica Poli – abbiamo deciso di mettere a disposizione circa 13mila euro di risorse comunali per aumentare il numero di posti letto per i senza fissa dimora all’asilo notturno ed implementare le forniture di cibo, biancheria ed utenze. Come Amministrazione comunale abbiamo ritenuto doveroso dare una risposta concreta a chi si trova a vivere in strada in questo momento di emergenza freddo, con un aumento dei posti letto che proseguirà per tutto l’inverno. L’impegno per non lasciare nessuno in strada e garantire un tetto sopra la testa a tutti è una priorità che stiamo portando avanti sia sul fronte delle politiche sociali che su quello delle politiche abitative. Nelle prossime settimane il Centro Homeless di Porta a Mare sarà inoltre dotato di 4 telecamere di videosorveglianza, che consentiranno agli operatori di monitorare il perimetro della struttura. Il tutto grazie ad un investimento di 4mila euro da parte dell’Amministrazione Comunale che si aggiunge ai 13mila messi a disposizione, per un totale di 17mila euro».

Con l’abbassarsi delle temperature sono state inoltre intensificate le attività dell’Unità di Strada che distribuisce quotidianamente cibo e materiale salva vita, come sacchi a pelo e coperte, in strada.

I numeri del progetto Homeless nel 2022

Il Progetto Homeless è un sistema di interventi della Società della Salute – Zona Pisana che intendono favorire la promozione del diritto di cittadinanza delle persone senza dimora. La struttura che ospita le attività del progetto si trova in via Conte Fazio, a Porta a Mare.

Il Centro di Porta a Mare ospita un asilo notturno, un centro diurno e uno sportello d’ascolto. L’asilo notturno è aperto 365 giorni l’anno e offre ospitalità notturna a 34 persone (40 grazie in questo momento grazie ai due moduli riscaldati messi a disposizione del Comune di Pisa). Il centro diurno è un luogo di socializzazione protetta, aperto quattro mattine a settimana, dove è possibile fare colazione, fare una doccia e usufruire del servizio lavanderia. Nel corso del 2022 hanno usufruito dei servizi del diurno 200 persone di cui 83 italiani (61 uomini e 22 donne) e 117 stranieri (107 uomini e 10 donne). Gli operatori del diurno si occupano inoltre della gestione della sala d’attesa dove le persone attendono il colloquio con l’assistente sociale dello sportello d’ascolto.

L’unità di strada va alla ricerca delle persone senza dimora, le orienta rispetto alle risorse attive in città e distribuisce pasti caldi, bevande e sacchi a pelo. Nel 2022 è stato ulteriormente potenziato il servizio “Presidio P.zza V. Emanuele” per contrastare i fenomeni di degrado sotto i loggiati delle Poste centrali e più in generale in Piazza Vittorio Emanuele. Le persone contattate dall’Unità di Strada nel 2022 sono state 680. I contatti effettuati nella zona del presidio durante il 2022 sono stati 12.287, quelli dell’UdS 6.977 e i bisogni rilevati totali 3.391. Sono inoltre stati distribuiti 70 sacchi a pelo, 321 coperte, 20 zaini, 25 cappelli di lana, 25 sciarpe di lana, 37 paia di scarpe, 190 capi di abbigliamento.

Binario zero, spazio polivalente aperto a persone senza dimora all’interno della stazione di Pisa-S.Rossore, via Mino Rosi vicino a piazza del Duomo. Sono stati erogati nell’anno 2022, n° 715 gettoni per le docce e n° 119 per lavatrici. Il n° di utenti è stato 73 ( 43 stranieri e 30 italiani) e il n° di informazioni fornite 236 che hanno riguardato la cura e l’igiene personale (docce e lavatrici), i servizi di bassa soglia (dormitorio, distribuzione pasti..) e i servizi tecnologici ( ricarica cellulare, utilizzo wifi).

Last modified: Gennaio 27, 2023