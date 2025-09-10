Senso unico sperimentale in via Piastroni per migliorare la sicurezza stradale

Written by admin• 1:04 pm• Pisa, Attualità

PISA – Per aumentare la sicurezza stradale e ridurre i rischi, dal 15 settembre al 15 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe e in via sperimentale, sarà istituito il senso unico di circolazione in via Piastroni, nella frazione di Riglione, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Cascina e l’intersezione con via Villa Glori, con direzione Cascina → Pisa.

I veicoli in transito su via Piastroni provenienti da via Renello Gemignani e diretti verso Cascina dovranno obbligatoriamente svoltare a destra immettendosi in via Villa Glori. La misura sperimentale è stata adottata per le criticità legate al doppio senso di marcia su una carreggiata stretta, che può generare situazioni di potenziale pericolo nello scambio dei veicoli.

