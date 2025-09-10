Written by Settembre 10, 2025 12:56 pm Pisa, Sport

La ventesima edizione del Memorial Luigi Toni al Pisa Ovest

PISA – E’ tutto pronto al campo sportivo di Via Livornese, 81 a Pisa nel quartiere di Porta a Mare per la ventesima edizione del Memorial Luigi Toni di calcio riservato alle categorie 2014/13. Una tre giorni che inizierà venerdì 12 settembre e si concluderà con le gare finali e le premiazioni domenica 14 settembre.

In campo oltre al Pisa Ovest che ospita la manifestazione Fiorentina, Pisa Sporting Club, Empoli, Carrarese e Pistoiese.

Il regolamento. Le partite si svolgeranno in due tempi della durata di 20 minuti ciascuno ad incontro e pertanto ogni squadra nel trinagolare giocherà due incontri da 40 minuti complessivi ciascuno.

Venerdì 12 settembre. Pisa Ovest – Pisa Sporting Club (ore 18); Pisa Sc-Carrarese (18.50), Carrarese-Pisa Ovest (19.40)

Sabato 13 settembre. Empoli-Carrarese (ore 18); Empoli-Fiorentina (ore 18.50), Pistoiese-Fiorentina (ore 19.40)

Domenica 14 settembre. A partire dalle ore 15 le gare finali. A seguire le premiazioni

