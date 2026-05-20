Istituto Modartech, tornano i Career Days: 350 colloqui con aziende della moda e della comunicazione

Written by Redazione• 11:51 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Tre giorni di incontri, circa 350 colloqui e la presenza di alcune tra le più importanti realtà della moda e della comunicazione. Dal 20 al 22 maggio Istituto Modartech ospita una nuova edizione dei Career Days, l’iniziativa pensata per mettere in contatto diretto studenti, giovani professionisti, aziende e recruiter.

Tra le realtà coinvolte figurano grandi nomi del settore, da Prada a Fendi, fino a Dolce & Gabbana e Burberry, insieme ad agenzie di comunicazione e imprese attive nei diversi ambiti della filiera moda. L’obiettivo è favorire l’incontro tra il mondo della formazione e quello del lavoro, offrendo a designer, tecnici e figure specializzate l’opportunità di confrontarsi con aziende alla ricerca di nuovi talenti.

Numerosi i profili professionali richiesti: dallo sviluppo prodotto alla modellistica, dalla prototipia alla ricerca materiali, fino alle figure dell’area creativa, tecnica e della comunicazione digitale. Sempre più attenzione viene riservata anche a professionisti capaci di lavorare tra creatività e innovazione, con competenze nel web e graphic design, nella fotografia, nel video editing, nella gestione dei social media e nella progettazione di contenuti digitali e campagne integrate.

A cambiare è anche il profilo cercato dalle aziende, oggi orientate verso figure in grado di unire il “saper fare” della tradizione manifatturiera italiana con le nuove tecnologie. Intelligenza artificiale, progettazione 3D, modellazione digitale, software Cad evoluti e virtual prototyping stanno infatti ridefinendo il concetto di creatività e dando vita a professionalità ibride, capaci di integrare visione progettuale, competenze tecniche e capacità comunicative.

In questo contesto Istituto Modartech si propone come interlocutore attivo del sistema produttivo, attraverso percorsi formativi interdisciplinari, laboratori e sperimentazioni sviluppati in collaborazione con imprese, realtà della ricerca e partner tecnologici. Un approccio che punta a formare professionisti pronti ad affrontare le trasformazioni dei mercati contemporanei, valorizzando competenze tecniche e soft skills come lavoro di squadra, problem solving, flessibilità, spirito di iniziativa e capacità di adattamento.

I Career Days sono riservati agli studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea triennale in Fashion Design e Communication Design, agli studenti del biennio in Fashion Product Management, del master in Fashion Hi-Tech – sviluppato in collaborazione con l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna – e alle figure specialistiche in uscita dal corso in Web & Graphic Design.

Ad incontrare gli studenti saranno le aziende con cui Istituto Modartech collabora stabilmente, grazie a rapporti diretti che contribuiscono a garantire all’Istituto un tasso di job placement vicino al 90%. Tra le realtà presenti, oltre alle maison già citate, anche Furla, Ermanno Scervino, Loro Piana, Etro, Max Mara Fashion Group, Idee Partner – Pattern Group, Robans – Lvmh, Gruppo Florence, Pellemoda, Pitti Immagine, Intarget, Jets e molte altre aziende e agenzie di comunicazione.

“I Career Days rappresentano un momento strategico di incontro tra formazione e mondo del lavoro – afferma Alessandro Bertini, direttore di Istituto Modartech –. Per i nostri studenti è un’occasione concreta per confrontarsi direttamente con aziende e professionisti del settore, presentando competenze, creatività e capacità progettuali”.

“Allo stesso tempo – aggiunge Bertini – le imprese hanno la possibilità di conoscere giovani talenti preparati, motivati e capaci di interpretare le trasformazioni in atto nei settori della moda, del design e della comunicazione. Il dialogo continuo tra formazione e sistema produttivo è oggi fondamentale per generare innovazione, nuove professionalità e opportunità di crescita reale per le nuove generazioni”.

Last modified: Maggio 20, 2026