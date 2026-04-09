Scuola, tre nuovi scuolabus per il trasporto scolastico

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Investititi 263mila euro. Aperte le iscrizioni ai servizi per l’anno 2026/2027

PISA – Tre nuovi scuolabus di ultima generazione entrano in servizio per il trasporto scolastico del Comune di Pisa.

Due mezzi sostituiscono bus ormai obsoleti, mentre il terzo va a implementare la flotta comunale che passa così da 17 a 18 mezzi complessivi. L’investimento totale da parte dell’Amministrazione comunale è stato di circa 263mila euro. I nuovi scuolabus, tutti da trenta posti, sono dotati di cinture di sicurezza per i bambini; due mezzi prevedono anche la possibilità di trasportare fino a tre adulti accompagnatori, mentre uno è attrezzato con pedana per il trasporto di persone con disabilità.

“L’Amministrazione Comunale – dichiara l’assessore alla scuola e ai servizi educativi, Riccardo Buscemi – continua a investire sui servizi educativi, i tre nuovi scuolabus sono una conferma dell’interesse verso la sicurezza dei nostri bambini. Proseguiremo con il rinnovo del parco automezzi compatibilmente con le risorse di bilancio“.

Sono state inoltre aperte le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica e navetta scolastica per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie interessate possono presentare domanda esclusivamente online, secondo modalità e scadenze indicate nei rispettivi avvisi. L’accesso al sistema di iscrizione avviene unicamente tramite credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o TSN (Tessera sanitaria nazionale).

Servizio di trasporto scolastico. Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Pisa. Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel territorio comunale di Pisa; distanza superiore a 1 km dalla scuola di competenza zonale, o comunque dalla scuola più vicina, qualora non sia disponibile un idoneo servizio pubblico di linea; regolarità nei pagamenti delle tariffe relative agli anni scolastici precedenti al 2024/2025.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 12.00. Sarà possibile presentare domanda anche successivamente al 10 giugno 2026, nelle ulteriori finestre temporali indicate nell’avviso (disponibile al link:

https://www.comune.pisa.it/Servizi/Trasporto-scolastico). La richiesta può essere inoltrata esclusivamente online al seguente link:

https://servizi.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SSC_068. Per informazioni: trasportoscolastico@comune.pisa.it; 050910739-050910717-050910718.

Servizio di refezione scolastica. Il servizio di refezione scolastica è rivolto ai nidi d’infanzia, con pasti preparati e distribuiti direttamente all’interno delle strutture, e alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per le quali i pasti sono preparati nei centri cottura e poi consegnati ai diversi plessi scolastici.

La domanda di iscrizione per il servizio dovrà essere entro venerdì 11 settembre 2026 alle ore 24.00, accedendo dal seguente link: https://servizi.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SSC_072. L’avviso completo è consultabile al link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Refezione-scolastica. Per informazioni: refezione@comune.pisa.it; 050910711-050910719-050910767.

Servizio di navetta scolastica. Il servizio è rivolto agli alunni iscritti all’anno scolastico 2025/2026 e successivi, fino al termine dei lavori, alla scuola secondaria di primo grado “N. Pisano” di Marina di Pisa per il trasporto da e verso la scuola “Quasimodo” di Calambrone.

La domanda di iscrizione al servizio dovrà essere presentata entro venerdì 15 maggio 2026 alle ore 12:00, accedendo al seguente link https://servizi.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SSC_069. L’avviso completo è consultabile al link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Navetta-scolastica. Per informazioni: trasportoscolastico@comune.pisa.it; 050910739-050910717-050910718.

Last modified: Aprile 9, 2026