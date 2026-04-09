Doppio tentativo di furto sventato all’Eurospin di Pisa: il sistema di allarme e il pronto intervento delle Guardie di Città mette in fuga i ladri

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PISA – Un tentativo di furto ai danni del supermercato Eurospin di via del Chiassatello, nella zona della Corte Sanac in località Porta a Mare, è stato sventato grazie al pronto intervento delle pattuglie dell’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città, da cinque anni partner per la sicurezza dei punti vendita Eurospin in tutta la provincia pisana.

Erano da poco passate le 24, di questa notte tra 8/9 aprile, quando alcuni malviventi, con ogni probabilità ben organizzati, sono riusciti a forzare la porta scorrevole d’ingresso del discount, introducendosi all’interno con l’intento di sottrarre merce e altri valori. Un’azione rapida, studiata nei dettagli, che tuttavia non ha fatto i conti con l’efficacia del sistema di allarme antifurto e con la prontezza operativa delle Guardie di Città.



L’allarme è scattato immediatamente e le pattuglie si sono dirette sul posto con tempestività. Un intervento rapido e coordinato che ha colto di sorpresa i malintenzionati, costringendoli a darsi alla fuga pochi istanti prima dell’arrivo delle guardie giurate. Nessun confronto diretto, ma un risultato concreto: il negozio è rimasto intatto, senza alcuna refurtiva sottratta.



Una volta messa in sicurezza l’area, le guardie giurate hanno prontamente informato il responsabile del punto vendita e le forze dell’ordine, giunte sul posto per i rilievi del caso. Dai controlli effettuati è emerso che nulla era stato asportato. La porta danneggiata è stata ripristinata e, a ulteriore tutela della struttura, è stato attivato un servizio di vigilanza aggiuntivo fino all’orario di apertura, a presidio dell’area e come forte deterrente contro eventuali nuovi tentativi.

Non si tratta di un episodio isolato. Solo pochi giorni fa, nella notte tra il 3 e il 4 aprile, lo stesso punto vendita era stato oggetto di un analogo tentativo di intrusione. Anche in quell’occasione l’intervento delle pattuglie del Corpo Guardie di Città si era rivelato decisivo. All’arrivo delle guardie giurate, i malviventi si erano già dileguati, ma il sopralluogo aveva permesso di individuare segni evidenti dell’effrazione: il cancello dell’area scarico parzialmente aperto e bloccato, la porta del magazzino forzata con due grandi cacciaviti, poi abbandonati sul posto.



Due episodi ravvicinati che potrebbero trovare spiegazione anche nella posizione relativamente isolata della struttura ma che allo stesso tempo confermano l’importanza di una presenza costante e altamente professionale. La sinergia tra impianti di allarme all’avanguardia e l’intervento tempestivo delle pattuglie dell’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città si è dimostrata ancora una volta determinante.

Un lavoro silenzioso ma fondamentale, quello svolto quotidianamente dalle Guardie di Città, che continua a garantire sicurezza non solo ai punti vendita della grande distribuzione organizzata ma a tutti gli utenti dell’intero territorio provinciale. Anche questa volta, la prontezza e la professionalità hanno fatto la differenza, trasformando un potenziale furto in un nulla di fatto.

Last modified: Aprile 9, 2026