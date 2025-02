Scuola media vandalizzata a Vecchiano nei giorni scorsi

Written by admin• 6:27 pm• Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, Vecchiano

Il Sindaco Angori in visita al plesso per ringraziare il personale Ata e tutto quello scolastico intervenuto

VECCHIANO – Nella giornata odierna del 19 febbraio il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori si è recato presso la Scuola Media G. Leopardi di Vecchiano che nella notte tra sabato e domenica è stata oggetto di una forte azione vandalica che ha messo a soqquadro arredi e spazi scolastici.

“Ho voluto ringraziare personalmente il personale scolastico e soprattutto il personale Ata che in tempi record, al lavoro già dalla giornata di domenica, ha ripristinato ambienti e arredi in maniera eccezionale, e con grande tempestività, per rimetterlo a disposizione della comunità scolastica. Nel frattempo, nei giorni di lunedì e martedì, le lezioni sì sono svolte regolarmente in altri spazi”, ha spiegato il Sindaco Massimiliano Angori.

“Con l’occasione, grazie all’ospitalità della Vicepreside professoressa Marina Del Zoppo, ho fatto visita anche ai docenti e ai ragazzi e alle ragazze della classe prima, locale che è stato oggetto di vandalismo, esprimendo anche a loro solidarietà e ricordando agli studenti e studentesse l’importanza del rispetto dei beni comuni, sempre e comunque, in una società civile. Tra l’altro è bene sottolineare che l’istituzione scolastica ha sporto denuncia contro ignoti per rintracciare i responsabili di questo scempio, da condannare senza se e senza ma. Con l’unica buona notizia che comunque i ragazzi e le ragazze che ho incontrato hanno dimostrato piena consapevolezza rispetto alla tematica degli stessi beni comuni, oltre al fatto che l’impegno indiscutibile del personale Ata è stato concretamente costruttivo rispetto a chi ha distrutto. Come Amministrazione Comunale, inoltre, ho chiesto alle forze dell’ordine un maggiore presidio di questo e degli altri plessi presenti sul territorio, soprattutto durante le ore notturne, e sono al vaglio anche soluzioni che fungano da deterrente per altri eventuali episodi simili che possano accadere in futuro“, ha concluso il primo cittadino.

Last modified: Febbraio 19, 2025