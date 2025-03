Scontro tra due auto, una si ribalta: due i feriti

Written by admin• 8:59 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 18:57 in Via Poggio Adorno nel Comune di Castelfranco di Sotto per incidente stradale.



Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una si è ribaltata sulla sede stradale. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto due persone di una delle due vetture affidandole al personale sanitario. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Empoli in codice giallo e ha messo in sicurezza le auto coinvolte nel sinistro e i luoghi dell’intervento. Sul Posto 118 e Polizia Municipale di Castelfranco di Sotto per i rilievi di loro competenza.



Last modified: Marzo 30, 2025