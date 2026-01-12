Scontro sull’A12 Genova–Livorno tra Viareggio e Pisa Nord tra un’auto e un mezzo pesante: quattro feriti

Written by admin• 5:42 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì 12 gennaio sull’autostrada A12 Genova–Livorno, al km 148 in direzione sud, tra i caselli di Viareggio e Pisa Nord.

Poco dopo le 13:30 sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei Comandi di Lucca e Pisa con una squadra del Distaccamento di Viareggio e una del Comando di Pisa, a seguito di uno scontro che ha coinvolto un’autovettura con quattro persone a bordo e un mezzo pesante.

Gli occupanti dell’auto, rimasti incastrati e feriti, sono stati estratti dai Vigili del Fuoco e successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con quattro ambulanze. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cisanello e all’Ospedale Versilia.

Presenti anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e il personale SALT per la gestione della viabilità.

Last modified: Gennaio 12, 2026