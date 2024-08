Scritto da admin• 8:06 pm• Pisa, Cronaca, Cronaca, Ponsacco

PONSACCO – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 19.45 di giovedì 1 agosto sulla Via variante 439 nel Comune di Ponsacco per incidente stradale.



Due le auto coinvolte in uno scontro frontale su un cavalcavia. Il personale VVF ha collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre entrambi i conducenti e mettere in sicurezza le auto e i luoghi dell’intervento. Le Cause sono in fase di accertamento. Sul posto i CC di Lari.

