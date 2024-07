Scontro frontale tra due auto: tre feriti a Fornacette

Scritto da Antonio Tognoli• 9:10 pm• Pisa, Calcinaia, Cronaca, Cronaca

FORNACETTE – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 20:04 in Via di Gello a Fornacette nel Comune di Calcinaia per un incidente stradale che ha coinvolto due auto con a bordo tre persone che si sono scontrate frontalmente.



Il personale VV.F. ha estratto il conducente di una delle due vetture affidandolo al personale sanitario. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cisanello e F. Lotti di Pontedera in codice rosso e giallo. La squadra VV.F. ha messo in sicurezza le auto coinvolte nel sinistro e collaborato con gli altri enti intervenuti.

Sul Posto 118 e Carabinieri per i rilievi di loro competenza. Le Cause del sinistro sono in fase di accertamento.

Last modified: Luglio 10, 2024