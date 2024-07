Date, Boxing Day ecco le avversarie del Pisa Sc

Scritto da admin• 12:10 pm• Pisa SC

PISA – In attesa di conoscere date e orari ufficiali delle prime giornate di campionato andiamo a scoprire i dettagli del calendario disegnato per il Pisa Sporting Club nella prossima stagione Cadetta, tra turni infrasettimanali, soste e festività con una nota a margine: le date potrebbero variare per esigenze televisive e sarà poi il programma ufficiale a stabilire orari e giorni delle giornate di campionato

Turno Infrasettimanale (Martedì 27 agosto 2024). Cittadella-Pisa

Sosta Nazionali. Sabato-Domenica 07-08 settembre 2024

Sosta Nazionali. Sabato-Domenica 12-13 ottobre 2024

Turno Infrasettimanale (Martedì 29 ottobre 2024). Pisa-Catanzaro

Sosta Nazionali. Sabato-Domenica 16-17 novembre 2024

Boxing Day (Giovedì 26 dicembre 2024). Pisa-Sassuolo

Ultimo dell’anno (29 dicembre 2024). Sampdoria-Pisa

Primo dell’anno (12 gennaio 2025). Pisa-Carrarese

Sosta Nazionali. Sabato-Domenica 22-23 marzo 2025

Pasquetta (21 aprile 2025). Pisa-Cremonese

Festa di Liberazione (25 aprile 2025). Brescia-Pisa

Turno Infrasettimanale (Giovedì 1 maggio 2025). Pisa-Frosinone

