Scontro frontale tra due auto: i feriti trasportati in ospedale in codice giallo

Written by admin• 11:30 am• Cronaca, Cronaca, Pisa, San Miniato

SAN MINIATO – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 07:24 in Via Maremmana nel Comune di San Miniato per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto il conducente di una delle due vetture, affidandolo al personale sanitario. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Empoli in codice giallo. La squadra dei Vigili del Fuoco, ha messo in sicurezza le auto coinvolte nel sinistro e i luoghi dell’intervento.

Sul Posto dono intervenuti oltre al 118, le Forze dell’Ordine per i rilievi di loro competenza.

Le cause del sinistro sono in fase di accertamento.

Last modified: Dicembre 23, 2024