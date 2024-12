Boxe. Grande successo per il 12esimo Meeting intitolato ai fratelli Burchi al PalaCarlesi di Pisa

Written by admin• 11:22 am• Pisa, Sport

Il racconto della giornata e tutti i risultati degli incontri

PISA – Una riunione pugilistica a forti tinte rosa quella che si è svolta nel pomeriggio di domenica 22 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Pisa in occasione della 12esima edizione del “Memorial Fratelli Burchi.

di Giovanni Manenti

La giornata si è svolta su nove incontri femminili a livello interregionale suddivisi fra le tre Categorie “School Girl”, “Youth” ed “Elite”, per poi a concludere il programma due match maschili a vedere impegnati Christian Niccolini del Boxing Team San Giuliano Terme e Simone Marocchini della Pugilistica Galilei, Società organizzatrice dell’evento.

Tale evento ha portato sul ring pisano atlete provenienti dal Veneto, Trentino, Liguria e financo dalla Puglia, impegnate in 8 dei 9 incontri interregionali – il nono ha visto salire fra le corde Marisa Losha della Pugilistica Lucchese e Vittoria Bonechi del Boxing Club Calenzano – con uno “score” conclusivo a proprio favore di 6 vittorie e 2 sconfitte (tutti verdetti ai punti), con punte di merito per la Campionessa Italiana Annalisa Palumbo della “ASD Boxe Palumbo” di Barletta-Andria-Trani che ha sconfitto nella Categoria School Girl sino a 42kg. Alessia Mostarda del Boxing Team San Giuliano Terme, al pari di Ilaria Franchini della “Rovereto New Athletic Team” che, nella Categoria Elite al limite dei 63kg., ha avuto ragione al termine di un incontro spettacolare di Federica Pardini, portacolori della Pugilistica Galilei, penalizzata dal fatto che a questo livello non è previsto il verdetto di parità, con la preferenza dei giudici andata pertanto a favorire la trentina, peraltro altresì premiata quale miglior pugile della riunione.

La parziale delusione per tale esito è stata largamente compensata per la Pugilistica Galilei dall’affermazione prima del limite di Simone Marocchini nel match della Categoria Elite sino a 92kg. che ha concluso la riunione, con il pugile pisano a sconfiggere per arresto del combattimento nel corso della seconda ripresa il pugile del “Boxing Club Pistoia” Nicolò Gangale, con ciò replicando l’analogo successo ottenuto due mesi fa sempre al Palazzetto dello Sport cittadino nel corso della settima edizione della “Night of Siam”.

A conclusione dell’evento, il commento spetta al tecnico della Pugilistica Galilei, Michele Carlucci: “Come al solito si è trattato di una riunione ben organizzata, dedicata in questa edizione ad incontri femminili a livello interregionale nei quali si è cimentata anche la nostra atleta di punta Federica Pardini, coinvolgendo peraltro ragazze giunte dal Trentino, dal Veneto, dalla Puglia e dalla Liguria così da dare un indubbio prestigio a questa serata di boxe, e da un punto di vista tecnico sono rimasto soddisfatto della prestazione di Federica che ha disputato un ottimo match nonostante il verdetto a lei sfavorevole non essendo prevista la parità, senza dimenticare che la sua avversaria Ilaria Franchini è stata poi premiata come miglior pugile della Manifestazione“.

“La migliore conclusione della riunione“, prosegue Carlucci, “è venuta con il successo di Simone Marocchini in quella che era una sorta di “resa dei conti” con Nicolò Gangale in quanto i due pugili si erano già incontrati due volte con una vittoria a testa, ma stasera Simone ha dimostrato la sua superiorità imponendosi prima del limite, trattandosi di un ragazzo in forte crescita che in due anni ha disputato 22 match ed ha delle buone prospettive avendo già preso parte ai Campionati Italiani Assoluti“.

“Chiusa la stagione 2024“, conclude il tecnico della Galilei, “per il 2025 il nostro impegno sarà sempre quello di continuare ad organizzare i vari eventi annuali quali il “Memorial Burchi”, e la quarta edizione del “Memorial Piero Del Papa”, augurandoci che l’Amministrazione Comunale possa metterci nelle condizioni di farlo, mentre dal punto di vista dei ragazzi avremo sicuramente il debutto di altri due nostri pugili, così come con Federica Pardini puntiamo ai Campionati Italiani per poi eventualmente approdare al Professionismo, livello per il quale è maggiormente portata“.

Risultati 12esima edizione “Memorial Fratelli Burchi”:

Incontri femminili livello interregionale

Categoria “School Girl”

Kg. 50 – Margherita Bellesso (ASD Boxe Albignasego) b. Aurora Ramagli (ASD Boxe Salvemini) ai punti

Kg. 42 – .Isabel Cucciolini (ASD Boxe Salvemini) b. (Elena Pregliasco (ASD Team Bertola Boxe) ai punti

Kg. 42 – Annalisa Palumbo (ASD Boxe Palumbo) b. Alessia Mostarda (Boxing Team San Giuliano Terme) ai punti

Categoria Youth

Kg. 66 – Giulia Faraone (ASD Team Moschitta) b. Alessia Fabiani (ASD Boxe Salvemini) ai punti

Kg. 54 – Vittoria Bonechi (ASD Boxing Club Calenzano) b. Marisa Losha (Pugilistica Lucchese) ai punti

Categoria Elite

Kg. 51 – Monica Maino (Synami Boxe) b. Margherita Fulvetti (Pugilistica Lucchese) ai punti

Kg. 57 – Manuela Manfredi (Pugilistica Massese) b. Desirè Speranza (ASD Thunder Boxing) ai punti

Kg. 63 – Ilaria Franchini (ASD Rovereto Boxing Team) b. Federica Pardini (Pugilistica Galilei) ai punti

Kg. 60 – Alice Moro (ASD Team Moschitta) b. Erika Rossi (ASD Boxe Harmony) ai punti

Incontri maschili

Categoria Youth

Kg. 66 – Nicola Patruno (ASD Boxe Palumbo) b. Christian Niccolini (Boxing Team San Giuliano Terme) ai punti

Categoria Elite

Kg. 92 – Simone Marocchini (Pugilistica Galilei) b. Nicolò Gangale (Boxing Club Pistoia) arresto combattimento secondo round

Last modified: Dicembre 23, 2024