Incendio in un garage a Nodica: paura per alcune bombole del gas

Written by Redazione• 12:45 pm• Vecchiano, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa

NODICA – Momenti di paura nei giorni scorsi a Nodica quando nel primo pomeriggio a causa di un probabile corto circuito, è divampato un incendio all’interno di un garage. Secondo le prime ricostruzioni, si è udito un piccolo scoppio, seguito da una serie di scoppiettii che hanno rapidamente fatto temere il peggio.

A destare particolare preoccupazione è stata la presenza di alcune bombole del gas in un garage in Via dell’Argine, nelle immediate vicinanze del locale, che avrebbero potuto aggravare ulteriormente la situazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza è arrivata per prima, seguita dai Vigili del Fuoco. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’area ed evitare conseguenze più gravi. Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’incendio, che non ha portato per fortuna a danni o feriti, ma solo tanta paura.

Last modified: Marzo 29, 2026