VOLTERRA – Incidente mortale in località Montemiccioli, dove un motociclista si è scontrato contro un pullman d turisti.



Purtroppo non c’è stato niente da fare per il motociclista italiano, 50 anni, Nicola Pittau, residente in Sardegna.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed il Pegaso oltre a due autoambulanze.

