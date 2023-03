Maurizio Nerini (Fdi): “PD pisano prevedibile e smemorato”

Scritto da admin• 7:44 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “La prevedibilità del PD pisano è davvero disarmante: il capogruppo Trapani critica le iniziative dell’amministrazione in tema comunicazione, fra cui le installazioni in Logge di Banchi delle ‘Cartoline dal Futuro, perché a suo dire il sindaco Conti si fa la campagna elettorale con i soldi del Comune”, afferma Maurizio Nerini (Fratelli d’Italia).

“Eravamo sicuri che avrebbe intavolato questa sterile polemica tanto che abbiamo usato per presentare l’istallazione le stesse parole dell’allora sindaco Filippeschi che nel gennaio 2018 così presentava la mostra ”Pisa at work”: “ L’esposizione del lavoro di mandato della Pubblica Amministrazione è una consuetudine iniziata nel 2002 e proseguita nel 2007 e nel 2013, che consente di offrire un’informazione diffusa sulla trasformazione della città, presentare un bilancio degli interventi svolti e di verificare la loro efficacia. Ora nel 2002 il buon Trapani era ancora alle scuole medie, ma qualcuno della vecchia guardia del PD è rimasto che potrebbe sopperire alle sue carenze? Poi una cosa che è andata bene per un ventennio non possiamo riproporla noi? I soldi dei contribuenti per illustrare i lavori non si spendevano allora?All’epoca poi fece senso poi la mancanza di delicatezza quando l’immagine di Pisa fu “calpestata” nel vero senso della parola, perché fu applicata sul pavimento delle Logge una mappa che riproduceva i lavori in città … molti lì sulla carta sono rimasti fino al nostro avvento. Al solito dal PD due pesi e due misure.,capisco che Trapani non abbia argomenti, ma informarsi ogni tanto gli eviterebbe di fare delle figuracce, anche perché quello fatto da Noi… “Si vede”.

Last modified: Marzo 13, 2023