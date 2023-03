Per la prima volta al Teatro Verdi “Juditha Triumphans devictaHolofernis barbarie”

Scritto da admin• 1:26 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Verdi di Pisa, venerdì 17 marzo alle 20.30 e in replica domenica 19 alle 15.30, va in scena Juditha Triumphans devictaHolofernis barbarie (RV 644), oratorio militare in due atti composto da Antonio Lucio Vivaldi (Venezia 1678-1741) su libretto in versi tardo latini di Giacomo Cassetti, ispirato alla storia biblica dell’omonimo libro del Vecchio Testamento.

La Juditha di Vivaldi è il quinto e conclusivo titolo della Stagione Lirica del Teatro di Pisa che la porta in scena come propria produzione in un nuovo allestimento firmato da DedaCristina Colonna (regia), Manuela Gasperoni (scene e costumi) e Michele Della Mea (disegno luci). L’opera è anche una coproduzione con il Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona. Sul podio dell’orchestra Auser Musici il Maestro Carlo Ipata, dirige il coro Arché il Maestro Marco Bargagna.

Della Juditha sono cinque i ruoli principali, tutti scritti da Antonio Vivaldi per timbri femminili, in ragione delle circostanze della sua messa in scena: l’esecuzione dell’oratorio era difatti destinata alle orfanelle dell’Ospedale della Pietà di Venezia alle quali il Prete Rosso insegnava l’arte della musica.

Due voci esperte del repertorio barocco e vivaldiano, entrambe contralti, interpretano i ruoli del titolo: Sonia Prina è Juditha, mentre Francesca Ascioti è Holofernes; negli altri ruoli: Miriam Carsana è Abra, Shakèd Bar è Vagaus, lo scudiero di Holofernes, Federica Moi è il sommo sacerdote Ozias. Anche il Coro dei soldati e il Coro delle Vergini sono composti da voci femminili.

L’opera, con il nuovo allestimento prodotto dal Teatro Verdi, sarà presentata dal direttore artistico Cristian Carrara nella consueta conferenza ante-Prima, aperta a tutti e a ingresso libero, in programma giovedì 16 alle 18 nel ridotto del Teatro. Seguirà come sempre un aperitivo offerto dalla Fondazione Teatro di Pisa.

ACQUISTO BIGLIETTI: DUE SPECIALI PROMOZIONI

Dal 7 all’ 11 marzo: sconto del 50% per le donne che si recano (o telefonano) al botteghino del Teatro Verdi

Dal 9 al 17 marzo: per chi acquista Juditha bigliettoscontato per la mostra “I Macchiaioli” a Palazzo Blu e visita gratuita alla esposizione permanente e alla mostra “Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922-1943)

La Fondazione Teatro di Pisa ha aderito al Marzo delle Donne, l’iniziativa patrocinata dal Comune di Pisa e dall’Assessorato alle Pari Opportunità, e ha inserito nel relativo cartellone di eventi iltitolo in scena il 17 e il 19 marzo. Per promuovere e ampliare la possibilità di assistere alla prima assoluta sulla scena pisana della Juditha Triumphans, la Fondazione ha previsto uno speciale sconto per tutte le donne che, da martedì 7 a sabato 11 marzo,acquisteranno direttamente al botteghino del Teatro (o chiamando la biglietteria telefonica al numero 050.941188) uno o più biglietti per una delle due recite della Juditha. Per ogni biglietto acquistato sarà applicato lo sconto del 50% sul prezzo intero del relativo settore scelto.

Alla rappresentazione dell’oratorio di Vivaldi è legata una ulteriore promozione esclusivamente dedicata da Palazzo Blu al pubblico della Juditha: da giovedì 9 fino a venerdì 17 marzo, chi acquisterà il biglietto per assistere all’opera, avrà diritto a un ingresso scontato – 8 euro anziché 15 – per la mostra “IMacchiaioli” (aperta fino a domenica 19 marzo) e potrà visitare gratuitamente la collezione permanente di Palazzo Blu e la mostra “Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922-1943)”.

L’ingresso scontato alla mostra sarà subordinato alla presentazione del biglietto stesso o di una ricevuta attestante l’acquisto per la Juditha. Si ricorda che, nella Esposizionepermanente di Palazzo Blu, si trovano due dipinti il cui soggetto è l’episodio biblico di Giuditta e Oloferne: si tratta della Giuditta e Oloferne, olio su tela del XVII sec. attribuito alla cerchia di Guido Reni, e della Giuditta e Oloferne, olio su tavola del XVI sec., di autore di ambito fiorentino.

Le immagini dei dipinti sono state gentilmente concesse da Palazzo Blu al Teatro Verdi di Pisa per la composizione e la stampa del libretto che sarà dato in omaggio al pubblico di entrambe le recite della Juditha. Nel libretto è inserita anche l’immagine di Giuditta (con la fantesca), olio su tela dipinto dal fiorentino Ottavio Vannini (XVII sec.) visibile nella tribuna della Cattedrale di Pisa. La Fondazione Teatro di Pisa ringrazia l’Opera della Primaziale Pisana per la gentile concessione dell’immagine.

Info biglietteria e sconti: Il botteghino di via Palestro 40 è aperto dal martedì alsabato con orario 11 -13 e, nei giorni di martedì, giovedì e sabato anche con orario 16-19. La biglietteria telefonica risponde al numero 050.941188 dal martedì al sabato con orario 9-11 e, nei giorni di martedì, giovedì e sabato anche con orario 14 -16. È possibile anche l’acquisto online (gli sconti in questo caso non sono applicabili) dal sito www.vivaticket.com. Per informazioni: 050 941111.

