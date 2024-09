Sciopero handling aeroportuale: ‘Potere al Popolo’ contro la privatizzazione e le condizioni di lavoro negli scali toscani

Scritto da admin• 7:41 am• Attualità, Pisa, Politica

“Potere al Popolo sostiene lo sciopero e lo stato di agitazione del handling aeroportuale di Firenze e Pisa indetto da USB per il 7 settembre, dalle 13:00 alle 17:00. Denunciamo da sempre le problematiche degli scali di Pisa e Firenze, causate dalla privatizzazione che ha peggiorato le condizioni dei lavoratori. Le direttive UE, come la 96/76/CEE, hanno promosso la liberalizzazione dei servizi aeroportuali, abbassando i costi ma anche i salari dei lavoratori, peggiorando progressivamente i contratti con ogni cambio di gestione. Attualmente, il handling negli aeroporti toscani è gestito da Toscana Aeroporti Handling Srl, recentemente venduta ad Alisud SpA, e Consulta SpA. I lavoratori segnalano gravi carenze, con organici insufficienti e carichi di lavoro crescenti che peggiorano le condizioni lavorative e salariali. Consulta SpA è accusata di svalutare i salari, non applicare i CCNL, e aumentare il lavoro “grigio” e gli straordinari forzati. Condanniamo il sistema delle liberalizzazioni nei settori strategici, poiché questo modello favorisce la speculazione privata a scapito dei lavoratori e dei cittadini. Per questo ci battiamo per la ripubblicizzazione del settore aeroportuale, affinché i ricavi siano reinvestiti nei servizi pubblici e non finiscano nelle tasche di pochi. È necessario reinternalizzare tutti i lavoratori, ponendo fine alla catena degli appalti che danneggiano sistematicamente le condizioni di lavoro.“, conclude la nota stampa.

