Corso per il trattamento degli attacchi di panico a Pontedera: iscrizioni aperte

Scritto da admin• 8:06 am• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Sono aperte le iscrizioni per il corso “Trattamento non farmacologico di gruppo del disturbo di panico” al poliambulatorio di via Fleming a Pontedera, che inizierà il 21 ottobre. Le iscrizioni chiudono il 14 ottobre. Il corso, condotto da un medico psichiatra e un infermiere dell’Unità funzionale di salute mentale adulti, prevede otto sedute di psicoterapia di gruppo, ognuna di due ore, ogni lunedì dalle 14.30 alle 16.30. La quota di partecipazione è di 38 euro. Per partecipare, è necessaria una valutazione presso il Centro di salute mentale di Pontedera, prenotabile contattando le infermiere Anichini e Falciani al numero 0587-273341.

Il corso offrirà informazioni sul disturbo, tecniche per gestire i sintomi degli attacchi di panico, come il controllo del respiro, l’esposizione graduale alle situazioni temute, e la modifica delle convinzioni errate alla base del disturbo. I partecipanti potranno parlare apertamente del proprio disturbo e condividere le loro esperienze con il gruppo.

Last modified: Settembre 9, 2024