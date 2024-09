Maltempo. Vigili del Fuoco al lavoro in città ed in provincia

Scritto da admin• 3:06 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Le squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa stanno intervenendo dal primo pomeriggio di oggi per pioggia intensa nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina per interventi riconducibili all’allerta meteo “colore arancio”.

Le squadre VV.F. sono impegnate per danni d’acqua in genere, alberi/rami caduti e un soccorso a persona rimasta bloccata all’interno della propria auto.



Il personale VV.F. sta effettuando operazioni di pompaggio acqua mediate motopompa per un allagamento che ha interessato il sottopasso lato Firenze della Stazione Ferroviaria di Pisa.

Attualmente sono venti gli interventi in coda.

