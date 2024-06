Scatti vincenti: il successo fotografico della Mangialonga 2024 a Pontedera

Scritto da admin• 6:54 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Nella sala consiliare del Comune, sono state premiate martedì 18 giugno le tre vincitrici del concorso fotografico legato alla Mangialonga 2024. L’obiettivo del concorso era di catturare al meglio l’essenza della manifestazione enogastronomica, celebrata per il diciottesimo anno consecutivo il 19 maggio tra le colline e i borghi di Pontedera.

Le tre foto vincitrici, tutte realizzate da donne, sono state selezionate da una commissione composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, della sezione fotografica Crec Piaggio e delle tre associazioni promotrici dell’evento (Montecastello In Festa, Gruppo culturale Il Mattone – La Rotta e Gruppo sportivo Treggiaia). Le autrici premiate, tutte a pari merito, sono Michela Granchi, Elena Colombini e Jessica Profeti. Ognuna di loro ha ricevuto come premio una cena per due persone offerta dai ristoranti cittadini coinvolti nell’iniziativa: Aeroscalo, Bisteccardente e Rewind.

Le foto vincenti sono state considerate le più originali dalla commissione, tra le quasi settanta ricevute tramite la casella di posta elettronica dedicata al concorso “Fotografando la Mangialonga”. Esse rappresentano perfettamente lo spirito della manifestazione e la bellezza del territorio.

In particolare, le foto premiate includono il panorama da Treggiaia scattato da Elena Colombini, un calice di vino nella foto di Michela Granchi e un particolare “occhio di frate” fotografato da Jessica Profeti.

La Mangialonga 2024 ha registrato la partecipazione record di oltre 1100 persone, coinvolgendo numerose aziende locali, confermandosi come un evento di grande successo nel calendario delle manifestazioni del territorio.

Last modified: Giugno 18, 2024