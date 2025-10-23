Sanzione ai tifosi del Pisa, il sindaco Conti: “Provvedimento ingiusto e sproporzionato che penalizza i veri appassionati”

Written by admin• 8:57 am• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del Sindaco Conti in relazione alle decisioni prese dall’ Osservatorio del Viminale per i fatti accaduti prima della gara Pisa Verona.



«Esprimo forte contrarietà per la sanzione inflitta ai tifosi pisani, che per i prossimi tre mesi saranno privati della possibilità di seguire la propria squadra in trasferta. Si tratta, a mio avviso, di un provvedimento eccessivamente punitivo nei confronti di una tifoseria che, nel corso degli anni, si è sempre distinta per correttezza e per il suo impegno in numerose iniziative di carattere sociale e benefico. Pur ribadendo la mia ferma condanna verso ogni forma di violenza, ritengo opportuno ricordare che l’episodio avvenuto in via Piave, in occasione di Pisa–Verona, avrebbe potuto essere evitato attraverso una diversa e più efficace gestione dell’ordine pubblico. Non si sarebbe dovuto consentire a un gruppo di facinorosi “tifosi” ospiti di muoversi a piedi dalla stazione di San Rossore fino alle immediate vicinanze dello stadio, in un’area frequentata da numerosi tifosi pisani, comprese famiglie e bambini. In questi giorni mi sono adoperato per difendere la tifoseria pisana e per evidenziare la correttezza della grande maggioranza del pubblico nerazzurro: persone appassionate, tifosi veri, famiglie che avevano già organizzato le prossime trasferte per sostenere la squadra. Tuttavia, ci troviamo di fronte a una decisione che finisce per colpire chi non ha alcuna responsabilità, penalizzando lo spirito sportivo e quella sana passione che da sempre caratterizza i sostenitori del Pisa. Continuerò a far sentire la mia voce in tutte le sedi opportune, affinché venga riconosciuta la serietà e il valore della nostra tifoseria.»

