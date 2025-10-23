NavigArte 2025: Roberta Pisu presenta “White 2.0” tra danza e musica dal vivo

Written by admin• 10:11 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 26 ottobre, ore 20.00, presso Teatri di Danza e delle Arti (Corte Sanac 97-98, Pisa), il festival NavigArte presenta uno degli appuntamenti più attesi del suo cartellone internazionale: “White 2.0”, il nuovo work in progress firmato dalla coreografa Roberta Pisu per l’ensemble tedesco Arcis Collective (Monaco di Baviera).

Si tratta di una performance in continua evoluzione, intensa e raffinata, che intreccia la danza del performer Cristian Cucco alla musica dal vivo del sassofonista Claus Hierluksch, su composizione originale di Leonhard Kuhn.

“White 2.0” rappresenta il secondo capitolo di una ricerca dedicata al gesto creativo nel suo momento più fragile: l’inizio, il vuoto, la pagina bianca. Se nel primo lavoro il fulcro era la solitudine dell’artista di fronte all’ignoto, questa nuova produzione affronta la dimensione del processo condiviso: due artisti che si incontrano, si ascoltano, si fraintendono, cercando equilibrio in un continuo gioco di autonomia e collaborazione. Una danza fatta di tensioni, appoggi, resistenze, pause e scoperte reciproche.

L’evento è la restituzione di un progetto sviluppato in residenza artistica presso Teatri di Danza e delle Arti di Pisa, e diventa specchio delle complessità del fare artistico contemporaneo: un laboratorio vivo in cui musica e danza non si accompagnano semplicemente, ma si mettono in discussione a vicenda, generando spazi di riflessione e bellezza.

Al centro dell’opera, domande urgenti: possiamo davvero creare senza annullare l’altro? La creazione è un dialogo o un monologo? Quanto coraggio serve per ricominciare insieme?

Il pubblico sarà parte attiva dell’incontro, con la possibilità di dialogare con gli artisti e approfondire il processo creativo in corso.

“White 2.0” è una delle tappe internazionali della nuova edizione di NavigArte, il festival diretto da Flavia Bucciero, in programma a Pisa fino all’8 novembre. Da quindici anni la rassegna intreccia danza, teatro, musica e arti visive in un percorso di eccellenza aperto a tutte le età, capace di interrogare il presente con sensibilità, intelligenza e profondità.

Il festival proseguirà il 31 ottobre con un altro appuntamento imperdibile: l’anteprima dello spettacolo “Noi siamo caos”, coreografia di Flavia Bucciero per CON.COR.D.A./Movimentoinactor, sempre presso Teatri di Danza e delle Arti.

NavigArte conferma così la propria vocazione internazionale e la capacità di offrire al pubblico un panorama ampio, stimolante e profondamente umano delle arti performative contemporanee.

Nata nel 2011 da un’idea di Movimentoinactor/Con.Cor.D.A., con la direzione artistica di Flavia Bucciero, la rassegna è sostenuta da Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, UniCoopFI, e vanta prestigiose collaborazioni con Mura di Pisa, Università di Pisa, Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e R.A.T. (Residenze Artistiche della Toscana).

Biglietti

Posto unico: € 5

Ridotto: € 2 (operatori di danza, musica e teatro)

Info e Prenotazioni

Teatri di Danza e delle Arti – Corte Sanac 97/98, Pisa

(+39) 050 501463

WhatsApp: +39 342 0787727

navigarte.info@gmail.com

www.movimentoinactor.it

Last modified: Ottobre 23, 2025