Santa Maria a Monte, 200mila euro dalla Regione per riqualificare il parcheggio dell’asilo nido

Written by Redazione• 6:02 pm• San Miniato, Attualità, Cronaca, Pisa, Politica

SANTA MARIA A MONTE – Un finanziamento da 200mila euro per la riqualificazione del parcheggio dell’asilo nido. È quanto deciso dalla Regione Toscana, che ha approvato il contributo nell’ambito dell’annualità 2026 nel corso dell’ultima seduta di giunta.

L’intervento riguarda un’area considerata strategica per la viabilità e per i servizi alla cittadinanza, con ricadute anche sulla rete commerciale del centro.

“La Regione – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – ha scelto di stare al fianco delle amministrazioni comunali, ascoltandone le esigenze, anche quelle che possono apparire minori ma che rivestono un ruolo importante per il funzionamento dei territori”.

Sulla stessa linea l’assessore regionale alle infrastrutture e urbanistica Filippo Boni, che sottolinea come i contributi straordinari siano orientati a sostenere progetti mirati nei piccoli centri. “Intervenire sul parcheggio dell’asilo nido – afferma – significa migliorare la fruibilità del servizio, la viabilità locale e più in generale la qualità della vita dei residenti e delle famiglie”.

L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali di sostegno ai Comuni e di valorizzazione delle infrastrutture locali, con l’obiettivo di rendere più funzionali e accessibili i servizi essenziali.

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Last modified: Aprile 14, 2026