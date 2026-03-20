Santa Croce sull’Arno, partecipazione all’incontro sul Referendum Costituzionale promosso dalla Lega

Written by Redazione• 9:11 am• Santa Croce sull'Arno, Pisa, Politica

SANTA CROCE SULL’ARNO- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de la Lega Salvini Premier – Provincia di Pisa

“Grande partecipazione e forte interesse nella serata di ieri a Santa Croce sull’Arno per l’iniziativa pubblica dedicata alle ragioni del “Sì” al Referendum Costituzionale, promossa dalla Lega e ospitata presso la saletta Vallini. L’incontro, moderato dal segretario provinciale della Lega Pisa Giovanni Pasqualino, ha registrato una presenza numerosa e attenta di cittadini, oltre alla partecipazione di amministratori e rappresentanti del territorio, a testimonianza della rilevanza del tema e della volontà di approfondimento da parte della comunità locale.”.

“Nel corso della serata si sono susseguiti interventi di carattere istituzionale e politico. I relatori hanno illustrato i contenuti della riforma costituzionale e le motivazioni a sostegno del voto favorevole, soffermandosi in particolare sugli aspetti legati al rafforzamento dell’efficienza istituzionale, alla semplificazione dei processi decisionali e alla maggiore stabilità del sistema politico.“, prosegue il comunicato stampa.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni, del sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini, dell’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, della responsabile regionale Enti locali della Lega Elena Meini e del coordinatore provinciale di Noi Moderati Paolo D’Addario.

Per la parte tecnica sono intervenuti l’assessore all’istruzione di Santa Croce sull’Arno, avvocato Valentina Fanella, il vicesindaco di Castelfranco di Sotto, avvocato Monica Ghiribelli, la presidente del comitato “Sì Riforma”, avvocato Gabriella Porcaro, il responsabile provinciale Enti locali della Lega, avvocato Gino Mannocci, il consigliere del direttivo della Camera Penale di Pisa, avvocato Massimiliano Soldaini, e il senatore della Lega, avvocato Manfredi Potenti.

L’iniziativa si è distinta per il livello del dibattito e per il coinvolgimento dei presenti, confermando l’attenzione del territorio sui temi istituzionali e sul futuro dell’assetto costituzionale del Paese.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e l’interesse dimostrato, ribadendo l’impegno a proseguire nelle attività di informazione e sensibilizzazione anche nella giornata di venerdì 20, in vista dell’appuntamento referendario.

Last modified: Marzo 20, 2026