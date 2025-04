Sanità in Val di Cecina. Meini critica la mancanza di risposte del Presidente della Regione Eugenio Giani

Written by admin• 4:54 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini, Capogruppo Lega in Consiglio regionale.

“Se delle persone, provenienti da Volterra e dalla Val di Cecina, arrivano addirittura ad incatenarsi davanti al palazzo del Consiglio regionale di Firenze per difendere la sanità della loro zona, tra pediatria, cardiologia, personale e servizi specialistici, significa che l’attenzione tanto decantata dal Presidente verso i territori non è altro che una promessa vuota. A fine febbraio, ero proprio in quelle zone, dove ho avuto l’opportunità di confrontarmi direttamente con cittadini e operatori sanitari sulle problematiche locali, a partire dalle difficoltà negli ospedali e nella REMS. Carenze, tagli e ritardi che ormai sono diventati intollerabili e che dimostrano come, purtroppo, in Toscana esistano zone che vengono considerate, colpevolmente, di serie B da chi governa questa Regione da decenni, ovvero il Pd. Presidente Giani e Assessore Bezzini, avete qualcosa da rispondere a chi, giunto fino a Firenze per chiedere diritti legittimi sulla salute pubblica, ha incontrato solo porte chiuse? Siamo convinti che, al di là delle solite promesse, non vedremo alcun cambiamento concreto, e ciò è un grande dispiacere per i volterrani e per tutti gli abitanti della splendida Val di Cecina.“

Aprile 9, 2025