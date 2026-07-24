Sanità di confine, Montopoli avvia il confronto con l’Asl Toscana Centro

Written by Redazione• 2:23 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- L’Amministrazione comunale fa il punto sulle iniziative intraprese per migliorare l’accesso ai servizi sanitari nelle frazioni più periferiche. A ottobre prevista un’assemblea pubblica con i cittadini.

Il Comune di Montopoli in Val d’Arno conferma il proprio impegno sui temi della tutela della salute e dell’integrazione socio-sanitaria, con particolare attenzione alle difficoltà di accesso ai servizi nelle aree periferiche e al confine con la Valdera.

«A partire dal dicembre 2025 – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti di Casteldelbosco, Capanne e Marti. Da qui è nato un articolato percorso di ascolto e confronto istituzionale dedicato alla cosiddetta sanità di confine».

L’obiettivo dell’Amministrazione è superare i limiti amministrativi tra le diverse aziende sanitarie e garantire risposte adeguate a tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle persone anziane, fragili o con difficoltà di spostamento verso l’ospedale di Empoli, che rientra nell’Asl Toscana Centro.

Nel dicembre 2025 il Comune ha presentato una proposta ufficiale all’assessora regionale Monia Monni per valutare un accordo tra l’Asl Toscana Centro e l’Asl Toscana Nord-Ovest, sul modello di quanto già avviene con l’Asl Toscana Sud Est. L’intesa dovrebbe facilitare l’accesso ai servizi di emergenza-urgenza, alla diagnostica e alla distribuzione dei farmaci.

In seguito a una segnalazione inviata al direttore sanitario dell’Asl Toscana Centro, Lorenzo Roti, relativa al rischio di carenze assistenziali, il 31 marzo l’azienda sanitaria ha accolto la richiesta del Comune e aperto una nuova posizione per l’assegnazione di un pediatra d’ambito, con l’obbligo di garantire l’apertura dell’ambulatorio di Montopoli per due giorni alla settimana.

Nel giugno 2026, durante una visita a Montopoli dell’assessora regionale Monni dedicata al servizio Pass e alla presa in carico delle fragilità, la Regione ha inoltre confermato la disponibilità a convocare in tempi brevi un tavolo tecnico sul protocollo tra le due aziende sanitarie.

«Il 14 luglio – proseguono Vanni e Cavallini – si è tenuto un importante incontro con il direttore sanitario dell’Asl Toscana Centro, Lorenzo Roti. Abbiamo portato al tavolo un ulteriore approfondimento tecnico sulla gestione della zona di confine, sottolineando l’elevata presenza di popolazione anziana nel territorio di Montopoli e le criticità legate ai collegamenti del trasporto pubblico verso Empoli».

All’incontro, che si è svolto a Firenze, erano presenti la Giunta comunale e il direttore della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Franco Doni.

«Conclusa questa prima fase di confronto – aggiungono sindaca e vicesindaca – in accordo con l’Asl Toscana Centro saranno avviate le necessarie interlocuzioni con l’Asl Toscana Nord-Ovest, passaggio indispensabile per rendere concrete le soluzioni di integrazione tra i due ambiti sanitari».

Gli esiti del percorso istituzionale, le prospettive future e le risposte ottenute per il territorio saranno illustrati alla cittadinanza nel corso di un’iniziativa pubblica in programma nel mese di ottobre.

«Sarà un momento di partecipazione e trasparenza – concludono Vanni e Cavallini – per presentare ai cittadini e alle cittadine i risultati del lavoro svolto e i prossimi obiettivi per costruire una sanità sempre più accessibile e vicina alle persone».

Last modified: Luglio 24, 2026