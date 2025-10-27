Montemagni: “Solidarietà a Ziello, la Lega non si lascia intimidire”

Written by admin• 1:57 pm• Pisa, Politica

PISA – “Come collega e amica di Edoardo, desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza a lui e alla sua famiglia per il grave episodio che lo ha coinvolto. Mi auguro, come lui stesso ha scritto, che si tratti del gesto sconsiderato di una persona isolata e non di un atto dettato da intenzioni malvagie. In ogni caso, voglio ribadire con fermezza che la Lega non si lascia intimidire né condizionare. Chi pensa di poter fermare il nostro impegno attraverso la violenza o la paura, si sbaglia di grosso“.

Così la deputata della Lega Elisa Montemagni, commentando il grave episodio avvenuto nella notte, quando alcuni colpi d’arma da fuoco hanno colpito il quadro elettrico dell’abitazione del deputato pisano Edoardo Ziello.

