Written by Ottobre 27, 2025 1:57 pm Pisa, Politica

Montemagni: “Solidarietà a Ziello, la Lega non si lascia intimidire”

HomePisa, PoliticaMontemagni: “Solidarietà a Ziello, la Lega non si lascia intimidire”

PISA – “Come collega e amica di Edoardo, desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza a lui e alla sua famiglia per il grave episodio che lo ha coinvolto. Mi auguro, come lui stesso ha scritto, che si tratti del gesto sconsiderato di una persona isolata e non di un atto dettato da intenzioni malvagie. In ogni caso, voglio ribadire con fermezza che la Lega non si lascia intimidire né condizionare. Chi pensa di poter fermare il nostro impegno attraverso la violenza o la paura, si sbaglia di grosso“.

Così la deputata della Lega Elisa Montemagni, commentando il grave episodio avvenuto nella notte, quando alcuni colpi d’arma da fuoco hanno colpito il quadro elettrico dell’abitazione del deputato pisano Edoardo Ziello.

Last modified: Ottobre 27, 2025
Previous Story
“Tutti all’Opera”: arte e inclusione per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
Next Story
Sanità a Pontedera: Fratelli d’Italia denuncia il ritardo del reparto dialisi e condizioni inaccettabili

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti