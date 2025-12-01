San Miniato chiude la 54ª Mostra del Tartufo e guarda già al futuro

Written by admin• 3:27 pm• San Miniato, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN MINIATO – Cala il sipario sulla 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, che nei tre weekend di novembre ha animato il centro storico di San Miniato richiamando migliaia di visitatori. Un’edizione speciale, che segna l’avvio del nuovo percorso condiviso con tutti e trenta i comuni delle Colline Sanminiatesi, chiamati a costruire insieme un progetto di promozione territoriale sempre più ampio e integrato.

La giornata conclusiva di domenica 30 novembre ha visto la proclamazione del terzo Ambasciatore del Tartufo nel mondo: dopo Davide Paolini e Luca Bracali, il titolo è stato assegnato a Stefania Orlando, celebre conduttrice televisiva e cantante. Orlando tornerà a San Miniato anche per il Capodanno in Piazza del Popolo, dove animerà la serata di San Silvestro con un grande concerto.

Molto attesa, come sempre, anche l’assegnazione dei premi dedicati al tartufo.

Il Premio Stagnazza dell’Associazione Tartufai è stato attribuito a Veronica Rossi, la più giovane tartufaia iscritta all’associazione. Il Premio Tartufissimo della Pro Loco, per il maggior tartufo esposto alla Mostra, è andato a Selektia con un esemplare da 607 grammi.

Il Premio Arturo Gallerini “Bego”, dedicato al tartufo più grande della stagione, ha visto trionfare Leonardo Bandini con un tartufo da 727 grammi, seguito da Alessandro Lorenzi (578 g) e Francesca Starnotti (297 g). Numeri importanti che confermano un’annata particolarmente favorevole per quantità e qualità.

«Siamo molto soddisfatti: le presenze sono aumentate e in tanti hanno scelto mezzi alternativi all’auto, grazie anche alla navetta dalla stazione – commenta Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione –. Ottime le vendite e significativa la presenza di visitatori stranieri. Abbiamo posto le basi di un nuovo corso: nel 2026 la Mostra darà piena voce ai trenta comuni delle Colline Sanminiatesi, con un programma ancora più ricco e condiviso».

«Questa edizione ci consegna un bilancio molto positivo – aggiunge il sindaco Simone Giglioli –. Il nuovo format delle Colline Sanminiatesi ha funzionato e ha dato nuova energia alla manifestazione. Il tartufo bianco si conferma un ambasciatore prezioso dell’identità del nostro territorio. Continueremo a investire su questo percorso di crescita, ringraziando volontari, associazioni, commercianti e produttori che hanno reso possibile questo risultato».

La Mostra è stata organizzata dalla Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune di San Miniato, con il supporto di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Associazione Nazionale Città del Tartufo, Fondazione CRSM, Associazione Tartufai e numerosi sponsor, e in collaborazione con Vetrina Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

