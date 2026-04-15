San Miniato, al via le iniziative per il 25 aprile: incontro con Ritanna Armeni

Written by Redazione• 8:17 am• San Miniato, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN MINIATO – Prende il via il calendario di iniziative dedicate alla Festa della Liberazione, promosso dal Comune di San Miniato in collaborazione con associazioni e realtà del territorio. Un programma ricco di appuntamenti tra memoria, cultura e riflessione sui valori della Resistenza.

Il primo evento è in programma sabato 18 aprile alle ore 18, nella sala conferenze del Conservatorio di Santa Chiara, con la presentazione del libro “A Roma non ci sono le montagne” della giornalista e scrittrice Ritanna Armeni.

L’iniziativa è organizzata dall’ANPI sezione di San Miniato insieme al Circolo di lettura della biblioteca “Mario Luzi”. A dialogare con l’autrice saranno Rosella Benedetti e Beate Schnock.

Il volume racconta uno degli episodi più significativi della Resistenza italiana, l’attentato di via Rasella, attraverso le storie di giovani partigiani come Carla Capponi, Rosario Bentivegna e Carlo Salinari, offrendo uno spaccato della Roma del 1944 e dell’attività dei Gruppi di Azione Patriottica.

“Il momento attuale richiede un impegno particolare – sottolinea Delio Fiordispina, presidente dell’ANPI locale –. Il cartellone rappresenta uno sforzo condiviso per valorizzare le radici della nostra Costituzione”.

Il progetto nasce anche dalla collaborazione con il Circolo di lettura della biblioteca “Luzi”, attivo da oltre vent’anni nella promozione culturale e nell’approfondimento di temi sociali.

L’incontro con Ritanna Armeni inaugura così il percorso che accompagnerà la città verso il 25 aprile, con l’obiettivo di rinnovare i valori di libertà, partecipazione e democrazia.

Last modified: Aprile 15, 2026