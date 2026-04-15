Pisa – Genoa: tutti i precedenti all’Arena Garibaldi

Written by Redazione• 9:13 am• Pisa SC

PISA – Nerazzurri e rossoblù si sono affrontati in 14 Campionati a far tempo dalla nascita dei Tornei a Girone Unico, di cui solo tre nella Massima Divisione ed 11 fra i Cadetti, ed i relativi 28 confronti complessivi hanno determinato una situazione di assoluta parità, con 8 vittorie a testa e 13 pari (compreso quello per 1-1 all’andata a “Marassi”), con una leggera preferenza a favore dei liguri (27 a 24) quanto a reti realizzate, mentre se analizziamo i soli precedenti alla “Arena Garibaldi” il bilancio pende nettamente a favore del Pisa che può vantare 7 successi a fronte di 6 pari ed una sola affermazione del Genoa, oltre a 13 reti realizzate rispetto a sole 5 subite.

di Giovanni Manenti

La Storia dei due Club fa sì che, dopo una prima sfida nella stagione 1934-’35 tra i Cadetti, Genoa e Pisa si ritrovino di fronte nel Torneo 1951-’52 e quindi in quattro occasioni (1966-’68 e 1970) nella seconda metà degli anni ’60 – ed in cui si verifica l’unica vittoria nerazzurra a Marassi il 21 aprile 1969 per 1-0 a firma Mascalaito, con lo stesso attaccante ad aver curiosamente deciso anche il match di andata – per poi affrontarsi sette volte (quattro in B e tre in A) durante “L’Era Anconetani” tra il 1979-’80 ed il 1990-’91, prima di un ultimo, recente confronto nel Torneo Cadetto 2022-’23 ad oltre 30 anni di distanza e che coincide con l’unica affermazione dei rossoblù all’ombra della Torre Pendente, 1-0 di fine agosto 2022..

Sono pertanto le sfide nel Torneo Cadetto ad essere complessivamente le più numerose, con 11 Campionati disputati edun bilancio complessivo favorevole al Pisa che colleziona 8 vittorie rispetto ad altrettanti pari ed alle 6 dei Genoa, mentre avendo riferimento ai soli match disputati all’ombra della Torre Pendente si registrano 7 vittorie dei padroni di casa rispetto a tre pari ed alla già citata affermazione dei rossoblù, con 12 reti realizzate ed appena 4 subite, mentre è quantomeno curioso il bilancio relativo alla sola Massima Divisione, visto che tutti e tre i confronti giocati si sono conclusi in parità.

Ecco, pertanto, che ad inaugurare la serie dei tre pari in terra toscana tocca alla sfida che va in scena ad inizio maggio 1983 e valevole per la terz’ultima giornata, che le due squadre affrontano con gli ospiti noni con 25 punti a pari merito con Cagliari ed Avellino ed i padroni di casa 12esimi a quota 23, ma reduci dalla sconfitta per 0-1 patita in Irpinia, così che il risultato a reti bianche con cui si conclude l’incontro consente ad entrambe le formazioni di fare un passo in avanti verso la salvezza, poi conquistata la domenica successiva grazie al successo per 2-0 del Pisa a Torino contro i granata ed il pari di Marassi del Genoa contro la Roma che permette altresì ai giallorossi la conquista dello Scudetto, con nerazzurri e rossoblù che concludono appaiati il Torneo all’11esimo posto con 27 punti, miglior piazzamento nella storia del Club di casa nostra.

Tale circostanza fa sì che le due squadre si trovino nuovamente di fronte anche la stagione successiva, con esito diametralmente opposto, nel senso che entrambe stavolta retrocedono, con il Pisa penultimo a quota 22 ed il Genoa terzultimo con 25 punti alla pari con la Lazio, ma in svantaggio (1-2 e 0-0) negli scontri diretti, e la gara in programma all’Arena Garibaldi ad inizio ottobre 1983 per la quarta giornata già faceva prevedere un tale scenario, visto che il Pisa è ultimo in Classifica – assieme ad Inter (!!) e Napoli – con un solo punto conquistato ed il Genoa appena un gradino più su, alla pari con Ascoli, Milan (!!) e Catania, ragion per cui la divisione della posta – con Berggreen ad annullare ad inizio ripresa il vantaggio ospite siglato da Briaschi al 18′ – è al momento ben accetta da nerazzurri e rossoblù, anche se poi alla fine servirà ben poco a tutti e due..

Le alterne fortune delle due squadre nel corso dei successivi anni ’80 fanno sì che le stesse si affrontino in due Tornei (1984-’85 e 1986-’87) Cadetti, con il Genoa a risalire in A nel 1989 ed il Pisa la stagione seguente, così che la terza ed ultima sfida nella Massima Divisione all’ombra della Torre Pendente ha luogo il 23 settembre 1990 per la terza giornata, con il Pisa addirittura primo in Classifica a punteggio pieno assieme alle due milanesi dopo i successi per 1-0 a Bologna e per 4-0 con il Lecce, mentre il Genoa è reduce dal netto 3-0 inflitto alla Roma dopo essere stato sconfitto 0-1 dal Milan a San Siro all’esordio, così che lo 0-0 con cui si conclude l’incontro è ben accetto dalle due formazioni, anche se a fine stagione i rossoblù festeggiano il piazzamento al quarto posto con 40 punti che garantisce loro la qualificazione Uefa, mentre il Pisa dà l’addio alla Categoria (terz’ultimo a quota 22) sino al corrente Campionato.

Riepilogo gare Pisa-Genoa all’Arena Garibaldi in Serie A (tre pareggi):

01.05.1983 – 28.a giornata: Pisa – Genoa 0-0

02.10.1983 – 4.a giornata: Pisa – Genoa 1-1 (50’ Berggreen; 18’ Briaschi)

23.09.1990 – 3. Giornata: Pisa – Genoa0-0

Riepilogo gare Genoa-Pisa al “Luigi Ferraris” nel Torneo Cadetto (5 vittorie Cagliari, altrettanti pareggi ed una vittoria Pisa):

19.05.1935 – 28.a giornata: Pisa – Genoa1-1 (50’ Fasanelli; 48’ Gobbi)

13.04.1952 – 29.a giornata: Pisa – Genoa 1-0 (44’ Vargas)

19.12.1965 – 15.a giornata: Pisa – Genoa 1-1 (17’ Petrelli; Busetto)

11.12.1966 – 13.a giornata: Pisa – Genoa 1-0 (86’ Barontini)

26.11.1967 – 12.a giornata: Pisa – Genoa 1-0 (56’ Mascalaito)

25.01.1970 – 19.a giornata: Pisa – Genoa 2-0 (36’ Rampanti, 81’ rig. Baisi)

20.01.1980 – 18.a giornata: Pisa – Genoa 1-0 (6’ Loddi)

01.03.1981 – 23.a giornata: Pisa – Genoa1-1 (43’ Garuti; 65’ Russo)

06.01.1985 – 16.a giornata: Pisa – Genoa 1-0 (65’ Volpecina)

16.11.1986 – 10.a giornata: Pisa – Genoa 2-0 (71’ Sclosa, 84’ Caneo)

28.08.2022 – 3.a giornata: Pisa – Genoa 0-1 (29’ Ekuban)

Last modified: Aprile 15, 2026