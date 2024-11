Sammontana nuovo partner nel “Fan of the match” a partire dalla gara con il Cosenza

Written by admin• 10:43 am• Pisa SC

PISA – Nuovo e importante partner per il Pisa Sporting Club che a partire dalla gara interna col Cosenza, in programma alla Cetilar Arena domenica prossima (ore 15) la Sammontana entrerà a far parte della grande famiglia nerazzurra. Una partnership di sicuro successo che coinvolgerà direttamente anche tutti i tifosi nerazzurri, in special modo quelli presenti sugli spalti della Cetilar Arena

Nasce infatti il contest “Fan of the Match” e partecipare è molto semplice perchè gli unici requisiti sono quelli di essere maggiorenni e di essere titolari di un valido abbonamento e/o biglietto. Gli utenti dovranno registrarsi compilando un modulo online accessibile tramite un link di ingresso che sarà pubblicizzato sui nostri canali social ufficiali e tra tutti i partecipanti, prima di ogni gara casalinga, sarà sorteggiato un fortunato vincitore che, contattato via WhatsApp dalla Società, sarà poi accompagnato al centro del campo per ricevere un premio esclusivo: una maglia ufficiale del Pisa Sporting Club autografata dal tecnico Inzaghi e da tutta la squadra.

La suddetta procedura partirà ufficialmente dalla gara Pisa-Bari di venerdì 13 dicembre in occasione di Pisa-Cosenza sarà invece premiato eccezionalmente un tifoso nerazzurro presente allo Stadio scelto dalla Società e dalla Sammontana sulla base della sua passione senza tempo per i colori nerazzurri…

Last modified: Novembre 30, 2024