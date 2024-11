Il Sassuolo batte la Reggiana nel derby e vola a +4 su Pisa e Spezia. Oggi altri cinque match

Written by Antonio Tognoli• 11:01 am• Pisa SC

Domenica 1 dicembre nerazzurri impegnati alla Cetilar con il Cosenza e Aquilotti in casa del Palermo al Barbera

PISA – Il Sassuolo batte nel derby (2-0) la Reggiana e allunga in vetta alla classifica. Si trattava di un match inedito: il “derby dello stadio“, che alla fine ha visto il Sassuolo prevalere con grande cinismo, in una partita a tratti difficile e di sofferenza.

Nel primo tempo, la Reggiana ha mostrato un gioco superiore, creando la prima occasione al 2′ con Gondo, ma il portiere Moldovan ha respinto senza troppi problemi, poiché il tiro era potente ma centrale. Sebbene la Reggiana non abbia creato occasioni clamorose, ha sfruttato alcune ripartenze per mettere in difficoltà i neroverdi. Tuttavia, Gondo ha spesso vanificato le azioni, commettendo errori nei controlli o negli ultimi passaggi, nonostante l’ispirazione di Vergara e Portanova, con il supporto nei recuperi di Sersanti. Nel recupero del primo tempo, però, il Sassuolo è passato in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Thorstvedt fino a quel momento spettatore del match, su una punizione magistralmente battuta dal solito Berardi, nonostante le proteste granata per un presunto fallo su Meroni. Nella ripresa, il gol che ha chiuso definitivamente la partita è arrivato con una ripartenza di Mulattieri, servito da Toljan. Pochi minuti prima, però, Lucchesi aveva clamorosamente sbagliato il possibile gol del pari per la Reggiana, calciando alto da un metro su una punizione in favore dei granata. Con questa vittoria, il Sassuolo consolida il suo primo posto, con un vantaggio di +4 in attesa degli altri match di Pisa e Spezia rispettivamente impegnati con Cosenza in casa e Palermo al “Barbera”.

Il programma del quindicesimo turno

Sabato 30 novembre

ore 15: Brescia-Bari, Cittadella-Juve Stabia, Sampdoria-Catanzaro, Sudtirol-Cremonese

ore 17.15 Mantova-Modena

Domenica 1 dicembre

ore 15 Pisa-Cosenza, Frosinone-Cesena, Palermo-Spezia

ore 17.15 Salernitana – Carrarese

LA NUOVA CLASSIFICA. Sassuolo punti 34; Spezia, PISA 30, Cesena 22; Cremonese 21; Bari 20; Palermo, Brescia, Juve Stabia 18; Mantova 17; Catanzaro, Sampdoria, Carrarese 16; Cosenza, Modena, Reggiana 15; Sudtirol, Salernitana 13; Cittadella 12; Frosinone 10.

