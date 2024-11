Disagi agli sportelli Bancomat per i prelievi e pagamenti con il POS nei negozi anche a Pisa

Written by Antonio Tognoli• 8:44 am• Attualità, Pisa

PISA – Sono stati due giorni neri per i circuiti Bancomat e Pagobancomat in tutta Italia. Secondo quanto comunicato ufficialmente da Bancomat, l’interruzione è stata causata da un incidente segnalato da Worldline, azienda leader nel settore fintech. In alcuni casi, le carte sono riuscite a effettuare le transazioni, ma senza che gli utenti ricevessero le consuete conferme via SMS o e-mail come di consueto accade

Il disservizio ha avuto un impatto significativo, con difficoltà nei prelievi e nei pagamenti elettronici, coinvolgendo sia le carte Bancomat che quelle di credito. Questo ha generato disagi in supermercati, negozi e altri esercizi commerciali, con molti utenti confusi che non riuscivano a capire se il problema riguardasse le proprie carte o l’intero sistema nazionale. Il problema è andato avanti per più di 24 ore. Worldline ha confermato che l’interruzione è ancora in corso e sta lavorando per risolvere la situazione. In un comunicato online, l’azienda ha specificato che “l’incidente riguarda solo una parte delle transazioni, mentre la maggior parte viene processata regolarmente. Le cause precise del disservizio non sono ancora del tutto chiare, ma i portavoce hanno dichiarato che il problema è dovuto a fattori esterni, indipendenti da Worldline, senza fornire ulteriori dettagli”.

Anche alcune banche hanno raggiunto i propri clienti con un messaggio sui problemi dei vari sportelli: “Gentile Cliente, a causa di un problema tecnico generalizzato sulla rete italiana non dipendente dalla nostra banca, non sono al momento disponibili le operazioni di pagamento o prelievo. Per eventuali chiarimenti puoi rivolgerti al tuo gestore“.

Nel frattempo, anche Nexi Payments ha confermato di essere stata coinvolta, segnalando un’interruzione generica della rete in Italia. Riguardo ai tempi di ripristino, sembra che le cose pian piano stiano tornando alla normalità, ed anche a Pisa ci sono state nelle giornate di giovedì e venerdì molte segnalazioni di disservizi sia agli sportelli di molte banche, che in molti esercizi commerciali dove molti negozi avvisavano la loro clientela affermando che “Il POS potrebbe non funzionare” vicino alle casse.. Sul ritorno alla normalità purtroppo non c’è ancora una previsione precisa. Worldline ha comunque rassicurato che i propri tecnici sono al lavoro per monitorare la situazione e ripristinare i servizi quanto prima.

