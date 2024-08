Il Lenergy Pisa BS è vicecampione d’Italia

Scritto da admin• 8:50 pm• Pisa, Attualità, Sport

PISA – Sfuma in finale il sogno scudetto per il Lenergy Pisa BS, sconfitto di misura dalla Domusbet.tv Catania BS.



L’incontro esplode in avvio di secondo periodo, sbloccato da Hulk, mentre la reazione siciliana arriva al 4’, quando prima Ponzetti su calcio di rigore e poi Be Martins ribaltano il parziale. Dopo un litigio con la traversa, Hulk ripristina l’equilibrio in campo, rotto nuovamente dal gol del portiere rossoblù Rafael Padilha nel terzo periodo. Un paio di minuti più tardi Catarino allunga per il Catania su calcio di punizione, Ott riaccende le speranze e nel finale furenti le polemiche nerazzurre per alcuni episodi non ravvisati dalla squadra arbitrale a pochi istanti dallo scadere. Il risultato però non cambia e a fine partita il tabellone recita 3-4 in favore della Domusbet.tv.



Argento sul petto, Hulk capocannoniere della competizione e così si chiude la stagione del decimo anno di storia per il Lenergy Pisa BS, passato per un importante processo di rinnovamento, che ha coinvolto società e dirigenza, staff e squadre, dalla Serie A al settore giovanile. Lenergy Pisa saluta il 2024 da vicecampione d’Italia e d’Europa in carica, con in sacca anche un titolo nazionale under 17 e un podio al torneo under 15. Doveva essere una stagione di ripartenza ma è stata molto di più. E mentre si impreziosisce la bacheca, la società e l’intera città di Pisa possono riscoprirsi davvero orgogliose dei propri nerazzurri.

