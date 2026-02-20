“Salute in Comune” a Cascina: esami e visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno

Written by admin• 1:11 pm• Attualità, Cascina

CASCINA – Dalla collaborazione tra Comitato Progetti Sociali ETS, Croce Rossa Italiana Comitato di San Frediano a Settimo e Comune di Cascina, nasce una giornata di prevenzione del tumore al seno dal titolo “Salute in Comune”.

Sabato 28 febbraio, dalle 9.30 alle 18, piazza Giorgio La Pira si trasformerà in un grande ambulatorio grazie alla presenza di unità mediche mobili, dove le donne residenti con età da 18 a 44 anni potranno sottoporsi a visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti (ecografo e mammografo a bordo). Inquadrando il QR Code presente sulle locandine, sarà possibile accedere alla prenotazione delle visite: lasciando i propri contatti, le iscritte saranno ricontattate per fissare l’orario esatto della visita.

“Si tratta di un’iniziativa importante – spiega Antonio Santoro, presidente della Croce Rossa di San Frediano – perché gli esami sono rivolti a quella fascia di donne che si trova al di fuori dagli screening effettuati dall’Asl (45-74 anni). È un’opportunità che viene offerta alle donne tra 18 e 44 anni per fare prevenzione con professionisti. Questa giornata servirà per effettuare un controllo che possa dare indicazioni di benessere o meno a una persona. Il tutto a livello completamente gratuito grazie ai numerosi sponsor che hanno collaborato e sostenuto l’iniziativa”. Sono una cinquantina, infatti, le aziende che hanno sponsorizzato la giornata di prevenzione del tumore al seno e che riceveranno una targa di riconoscimento dal Comitato Progetti Sociali ETS.

“Sosteniamo con convinzione questa iniziativa che va a colmare un vuoto nella cultura della prevenzione – aggiungono il sindaco Michelangelo Betti e Giulia Guainai, assessora ai servizi socio-sanitari –. Riuscire a intercettare una fascia d’età così giovane, solitamente esclusa dai protocolli di screening ordinari, è un atto di cura verso la nostra comunità. Grazie alla sinergia tra associazionismo, aziende del territorio e amministrazione, trasformiamo una piazza in un presidio di salute accessibile a tutte. Fare prevenzione significa non solo proteggere la salute individuale, ma rafforzare l’intero tessuto sociale, sensibilizzando le nuove generazioni sull’importanza della diagnosi precoce come strumento salvavita”.

