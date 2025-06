“Sabrina Trentin Style”: salute, professionalità ed eleganza dei capelli, dalla cute fino alle punte

Written by admin• 3:12 pm• Redazionale aziende

Nel cuore di Pontasserchio, una tranquilla Località nel Comune di San Giuliano Terme in Provincia di Pisa, nasce 3 anni fa “Sabrina Trentin Style”, un Salone di Parrucchiera sia per donna che per uomo, voluto fortemente dalla titolare Sabrina, per proseguire la sua lunga carriera nel campo dell’Hairstyle. Uno spazio all’insegna del glamour e del fashion, dove chi entra potrà trovare personale altamente specializzato e aggiornato che, attraverso esperienza e mani sapienti, darà una risposta concreta a chi vuole affinare il suo look, curarlo o cambiarlo, rispettandone le esigenze e soddisfacendone le aspettative. “Sabrina Trentin Style” è un fulcro di tradizione e innovazione, sinonimo di “cura del cliente, che ha a cuore i suoi capelli”, che desidera farsi coccolare, ad un giusto prezzo e senza rinunciare alla qualità dei servizi e dei prodotti utilizzati.

di Melania Pulizzi

Intervistatore: Buongiorno Sabrina, quando e come è nata la passione per questo lavoro?

Sabrina Trentin: “Fin da quando ero piccola avevo due ambizioni, fare la poliziotta o la parrucchiera; poi ha vinto la mia vena artistica, la mia passione per la cura e l’estetica dei capelli sani e belli; diciamo che il collegamento ci potrebbe anche essere tra le due professioni, perchè faccio un po’ da investigatrice sulle persone e sui loro capelli, cercando di capire le loro esigenze, e soprattutto se stanno vivendo un momento di stress psicofisico che si rivela anche dalla fibra dei capelli, dalla loro opacità, fragilità, etc… come dico sempre, per me il capello non ha segreti, ci racconta molto di noi”.

Intervistatore: Dopo la Scuola per Parrucchieri ha preso altre specializzazioni?

Sabrina Trentin: “Sì. Dopo la Scuola per Parrucchieri ho cominciato a lavorare come dipendente presso un Salone in centro città a Pisa, e poi nel tempo ho preso la Specializzazione in Tecnica e Tricologia, ovvero la Tecnica per quanto riguarda la colorimetria dei capelli e tutto quello che riguarda il reparto tecnico, dalle permanenti ai contrasti, mentre la Tricologia equivale ad essere una Dottoressa del capello, che va a fare delle valutazioni sulle anomalie della cute, perchè senza una cute sana non lo è neanche il capello e il risultato complessivo non sarà quello sperato!”.

Intervistatore: La voglia di aprire uno spazio tutto suo è nata negli anni in cui era dipendente?

Sabrina Trentin: “Sì, presso il Salone dove ho cominciato a lavorare; la mia titolare dopo un po’ decise di vendere e, dato che mi ero creata un discreto giro di clienti affezionati, ho scelto di buttarmi in questa esperienza e prenderlo io”.

Intervistatore: Quando ha aperto “Sabrina Trentin Style” e perchè proprio a Pontasserchio?

Sabrina Trentin: “L’ho aperto circa 3 anni fa, trasferendo a Pontasserchio il Salone che avevo preso in gestione in centro a Pisa; è stata una scelta giustissima, assolutamente condivisa dalle mie clienti storiche e dalle nuove; Pontasserchio è una Località molto tranquilla, molto fornita a livello di negozi, di parcheggi, ed è servita bene anche dal punto di vista stradale, in quanto si trova a pochissimi chilometri dal centro di Pisa, dall’autostrada, e a cavallo tra le città di Livorno, Lucca e Viareggio”.

Intervistatore: Quali sono o qual è l’obiettivo del suo Salone? Cosa vuole che trovi il cliente?

Sabrina Trentin: “Quando le persone entrano nel mio Salone voglio che si sentano tranquille, rilassate e felici di prendersi del tempo per loro e cura di se stessi; mi piace entrare in empatia con il cliente, capire di cosa ha bisogno, perchè è fondamentale in questo lavoro, e poi naturalmente consigliarlo al meglio; un’altra cosa molto importante su cui punto è riuscire a far gestire in autonomia alle persone i propri capelli nel loro quotidiano anche con un taglio particolare, attraverso accorgimenti e tecniche semplicissime”.

Intervistatore: Ha preferito assumere personale che partisse da zero e a cui poter insegnare, oppure già esperto? Ha avuto difficoltà nel trovarlo?

Sabrina Trentin: “Diciamo che preferisco che il mio personale abbia fatto almeno la Scuola per Parrucchieri, perchè la base è tutto, ed è su quella che si può lavorare, specializzarsi e aggiornarsi; le nozioni che ti vengono insegnate a Scuola non si possono saltare, perchè senza la teoria la pratica non diventa professionale; non ci si improvvisa parrucchieri, ma lo si diventa con lo studio e l’esperienza sul campo. Non è così semplice trovare personale diplomato, perchè le Scuole per Parrucchieri ad oggi sono ancora poche, e non nego che mi piacerebbe investire su una struttura di formazione per far capire quanto è importante”.

Intervistatore: Sia lei che il suo gruppo di lavoro, generalmente partecipate a corsi di aggiornamento?

Sabrina Trentin: “Sì, facciamo dei corsi di aggiornamento presso le Aziende che ci riforniscono; a Marzo siamo andati alla presentazione delle nuove proposte, sia per quanto riguarda la colorimetria, sia per i tagli; è importante tenersi sempre aggiornati, perchè i tempi e le mode cambiano continuamente, e così anche le esigenze dei clienti”.

Intervistatore: Oltre ai servizi classici come il colore, il taglio e la piega, che trattamenti offrite al cliente?

Sabrina Trentin: “Noi partiamo sempre a fare un servizio di qualità a 360°; dopo un’attenta valutazione tecnica sulla cute e sui capelli, riusciamo a capire di cosa ha bisogno il cliente e quali trattamenti e prodotti sono più indicati da fare, sia in negozio che a casa, come la ricostruzione in Salone e poi il kit del filler, ovvero una ricostruzione istantanea di mantenimento da fare a casa; tra l’altro i nostri prodotti, in cui io in prima persona credo moltissimo, sono Made in Italy, con caratteristiche qualitative d’eccellenza, utilizzati molto anche all’Estero”.

Intervistatore: Proponete dei pacchetti personalizzati e promozionali per i clienti?

Sabrina Trentin: “Noi siamo sinceri, diamo ai capelli quello che serve! Ci sono persone che hanno già di natura dei capelli bellissimi che necessitano soltanto di mantenimento, mentre altre hanno bisogno di più accorgimenti, ma senza stressare il cliente con pacchetti preimpostati, in quanto per noi ogni persona è a se, e necessita di un kit personalizzato, su misura; inoltre, non crediamo nelle promozioni, perchè se io faccio pagare meno un servizio, vuol dire che i prodotti che sto utilizzando in quel momento non sono di qualità, è inevitabile; io amo il mio lavoro e la qualità dei servizi e dei prodotti per me si deve sentire e vedere!”.

Intervistatore: Offrite anche dei trattamenti specializzati per chi ha problemi di diradazione dei capelli, cute sensibile o per chi sta facendo dei trattamenti farmacologici?

Sabrina Trentin: “Quando ci sono delle anomalie cutanee o problemi di caduta, si cerca sempre di comunicarlo al cliente, parlarne per capirne le cause e decidere insieme come intervenire, ma senza sostituire il parere medico in situazioni particolari”.

Intervistatore: Partecipa periodicamente a dei concorsi, eventi o dimostrazioni?

Sabrina Trentin: “Non mi piace molto farmi pubblicità tramite i concorsi o le gare, preferisco da sempre il passaparola del cliente soddisfatto; poi per far vedere ciò che facciamo pubblichiamo sulle pagine social, Instagram e Facebook, dedicate al Salone e ai servizi che offriamo; credo che siano i due modi migliori per farsi pubblicità”.

Intervistatore: Un’ultima domanda, qual è il “must have” di questo 2025, sia per donna che per uomo?

Sabrina Trentin: “Sono ritornate le mode degli anni 80/90, biondi mescolati ai rossi, ed altri colori piuttosto accesi, anche se ricordo che la prima regola resta sempre la salute del capello, poi possiamo parlare anche di colori stravaganti”.

Siamo giunti al termine dell’intervista, la ringrazio moltissimo Sabrina per averci dedicato un po’ del suo tempo, raccontandoci del suo impegno professionale che, insieme a quello del suo staff, esaudisce da tanti anni i desideri dei suoi clienti. Le auguro una buona giornata e buon lavoro!

