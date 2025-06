Coppa Italia Frecciarossa 2025-26: sarà Cesena – Pisa al “Manuzzi”

Written by admin• 6:08 pm• Pisa SC

PISA – La Lega Serie A ha reso noto il Tabellone completo e il programma delle gare dei Trentaduesimi di Finale dell’edizione 2025-2026 della Coppa Italia Frecciarossa.

Il Pisa Sporting Club entrerà in gioco affrontando il Cesena allo Stadio “Manuzzi”; l’appuntamento è fissato per domenica 17 agosto 2025 (ore 20.45). Come da regolamento, sfida in gara unica con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti; fino alle semifinali, infatti, è stato deciso di effettuare subito i tiri dal dischetto evitando i tempi supplementari.

Nel turno successivo, programmato per mercoledì 24 settembre 2025, la vincente della sfida tra Cesena e Pisa affronterà la vincente della sfida Torino-Modena. In quella parte del Tabellone la testa di serie già designata è la Roma che attende l’avversario che uscirà dalle suddette sfide nel turno in programma il 3 e 17 dicembre 2025

