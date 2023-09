Sabato 30 settembre la Festa dello Sport a Vecchiano

Scritto da admin• 9:53 am• Vecchiano, Attualità, Sport/Altro

VECCHIANO – Sabato 30 settembre a partire dalle ore 15 si svolgerà presso il giardino della scuola secondaria G. Leopardi di Vecchiano la “Festa dello Sport” di Vecchiano.

“Un intero pomeriggio dedicato allo sport e alla promozione dei valori aggregativi dei vari sport, durante il quale le associazioni e società sportive appartenenti alla Consulta comunale dello Sport presenteranno al pubblico le proprie attività, sia con la distribuzione di materiale informativo, sia con brevi e significative dimostrazioni delle varie discipline. Un momento di conoscenza dell’offerta multidisciplinare presente sul nostro territorio”, spiegano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore allo Sport, Andrea Lelli.

“Sarà presente anche una squadra di calcio a 5 Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), che coinvolgiamo grazie al progetto Fiore di Loto portato avanti da circa tre anni con l’IC Daniela Settesoldi di Vecchiano, a rimarcare l’importanza dell’inclusione scolastica. Fondamentale, infatti, per la buona riuscita della Festa dello Sport è il supporto offerto sia dall’Istituto Comprensivo D. Settesoldi di Vecchiano sia dalla Sezione Soci Coop Valdiserchio-Versilia.

“L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, rientra nel calendario della Settimana Europea dello Sport, accompagnata dalla campagna Be- Active, finalizzata a promuovere il benessere psico-fisico tramite lo sport e gli stili di vita sani”, aggiungono Angori e Lelli. “Riteniamo che sia una bella occasione, sia per il nostro tessuto associativo dimostrare il loro quotidiano impegno nelle varie discipline, sia per i ragazzi e le ragazze e comunque gli utenti di queste attività per scoprire e riscoprire che lo sport è una filosofia di vita, centrale per il benessere di ciascun individuo e anche fonte di principi quali sana socializzazione e divertimento”.

Durante la Festa dello Sport saranno illustrati anche i progetti sport a scuola 2023/24, finanziati dal Comune di Vecchiano e dalla Fondazione Pisa, ed il progetto “Aprirsi alla vita” rivolto a diversamente abili.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 28, 2023