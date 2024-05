Sabato 25 maggio Dj Andreotti alla Sagra della Fragola nel ricordo di Dj Franchino con “90 e Dintorni”Animazione della PolEvolution scuola di disciplina aerea

Scritto da admin• 9:43 am• San Giuliano Terme, Eventi/Spettacolo

PONTASSERCHIO – Nell’ambito della tre giorni della 45esima edizione della Sagra della Fragola che si svolge a Sant’Andrea in Pescaiola ci attende un sabato 25 maggio di musica dance con molte sorprese per i visitatori della Sagra.



Il programma prevede alle ore 21 il via alle danze musicali con Dj Andrea Andreotti e la sua “90 e dintorni”, accompagnato dal Vocalist Mastergroove. La serata sarà animata da PolEvolution di Ghezzano, scuola di disciplina aerea, che vanta due sedi a Pisa che con le sue allieve di alterneranno a ritmo di musica e daranno quel che di spettacolare alla serata dal punto di vista artistico. L’allestimento è curato da Audiobox di Manuele Terzigni. La serata sarà l’occasione per Dj Andreotti di ricordare l’amico Dj Franchino rimasto nel cuore di tante generazioni e scomparso pochi giorni fa, proprio con la musica che piaceva a lui.



Durante la sagra i partecipanti potranno gustare una vasta gamma di prodotti a base di fragole, dai classici dolci come torte e gelati, fino ai piatti più innovativi e sorprendenti della cucina toscana. il via alla cena è prevista per le ore 19.30.



E’ possibile prenotare la cena on line su www.sagradellafragola.eu

Last modified: Maggio 24, 2024