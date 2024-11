Ryanair lancia l’operativo invernale ’24 a Pisa

Written by admin• 1:04 pm• Attualità, Pisa

3 NUOVE ROTTE, 8 AEROMOBILI E UN INCREMENTO DEL TRAFFICO FINO A 3,9 MILIONI DI PASSEGGERI ALL’ANNO

PISA – Ryanair, la compagnia numero 1 in Italia, ha lanciato martedì 19 novembre l’operativo invernale 2024 a Pisa, con 36 rotte, tra cui 3 nuove ed entusiasmanti per Oslo Torp, Reggio Calabria e Zagabria, oltre a un aumento delle frequenze su oltre 15 collegamenti esistenti e molto popolari come Budapest, Londra, Malaga e Parigi.

L’operativo invernale 2024 di Ryanair opererà principalmente con gli 8 aeromobili della compagnia basati a Pisa (incluso 1 Gamechanger), che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari e che sostengono oltre 3.000 posti di lavoro nella regione, promuovendo al contempo il turismo in entrata per tutto l’anno a Pisa e in Toscana.

L’operativo di Ryanair per l’inverno 2024 a Pisa prevede:

36 rotte totali

3 nuove rotte verso Oslo Torp, Reggio Calabria e Zagabria

Aumento delle frequenze su oltre 15 rotte esistenti, tra cui: Budapest, Londra, Malaga e Parigi

8 aeromobili, ovvero un investimento di 800 milioni di dollari

3.9 milioni di passeggeri all’anno (+12%)

Oltre 3.000 posti di lavoro

Ryanair opera voli da/per Pisa da 26 anni, trasportando finora oltre 53 milioni di passeggeri, e punta a continuare a investire e a far crescere il traffico aereo in Toscana e in tutta Italia. Per continuare a far crescere il turismo italiano, Ryanair chiede al governo italiano e alle regioni di eliminare l’addizione municipale in tutti gli aeroporti italiani. Questo consentirà a Ryanair e alle altre compagnie aeree di offrire rapidamente nuove rotte, turismo e crescita dei posti di lavoro per tutto l’anno.

Per celebrare l’operativo invernale 2024 e le nuove rotte da/per Pisa, Ryanair ha lanciato una promozione per 3 giorni con tariffe a partire da €19,99 disponibili da oggi per la prenotazione solo su ryanair.com.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato:

“In qualità di compagnia numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo invernale 2024 a Pisa con 36 rotte, tra cui 3 nuovi ed entusiasmanti collegamenti verso Oslo Torp, Reggio Calabria e Zagabria e oltre 390 voli settimanali, a testimonianza dell’impegno di Ryanair verso lo sviluppo della regione Toscana.

Operiamo voli da/per Pisa da 26 anni, durante i quali abbiamo investito ingenti somme nella regione, compresi i nostri 8 aeromobili basati a Pisa (che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari), sostenendo oltre 3.000 posti di lavoro locali, incrementando il turismo in entrata e migliorando la connettività per i residenti di Pisa e Toscana”.

Toscana Aeroporti ha dichiarato:

“Accogliamo con particolare entusiasmo l’annuncio dell’operativo invernale 2024 di Ryanair, che rafforza ulteriormente il ruolo strategico dell’aeroporto di Pisa sia per i collegamenti sul territorio che con il resto d’Europa. L’incremento delle rotte e la continua crescita del traffico al Galileo Galilei, che nei primi 10 mesi dell’anno ha raggiunto il numero record di 4,9 milioni di passeggeri, testimoniano la solidità della partnership tra Toscana Aeroporti e Ryanair. Questi risultati rappresentano per noi stimoli per continuare a lavorare con determinazione al fine di garantire un’infrastruttura efficiente e accogliente, capace di sostenere la crescita del traffico e di valorizzare l’intera Regione”.

Last modified: Novembre 19, 2024