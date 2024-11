Casa della Donna: “I Dati del Centro Antiviolenza di Pisa smentiscono la retorica del Ministro Valditara sulla violenza e l’immigrazione”

Written by admin• 1:25 pm• Cronaca, Pisa

PISA- La violenza sulle donne e le dichiarazioni del ministro Valditara: i dati del Centro Antiviolenza di Pisa smentiscono la retorica sulla migrazione

Le recenti dichiarazioni del ministro Valditara, che ha cercato di collegare la violenza sulle donne all’immigrazione, sono non solo infondate, ma contraddette dai dati del Centro Antiviolenza della Casa della Donna di Pisa. Nel 2023, su 340 maltrattanti identificati dal CAV, il 75% erano italiani, il 16% disoccupati e solo il 3,5% sconosciuti alla vittima. Questi numeri dimostrano chiaramente che la violenza contro le donne è un fenomeno diffuso tra uomini italiani, spesso benestanti e socialmente integrati, come nel caso dell’assassino di Giulia.

Anche nella provincia di Pisa cresce il numero di donne che si rivolgono al CAV. Nel 2023, il 20,06% delle donne ha chiesto aiuto attraverso gli sportelli periferici presenti nei comuni di Cascina, Fauglia, Vecchiano, Vicopisano e Ponsacco, evidenziando l’importanza di consolidare la rete di supporto anche al di fuori di Pisa. Nel 2023 sono stati registrati 1.948 contatti telefonici e 386 nuovi casi, con un aumento delle richieste di supporto anche nei primi mesi del 2024.

Francesca Pidone, la nuova coordinatrice del CAV, ha annunciato che si intensificherà il lavoro per potenziare gli sportelli periferici e rispondere al crescente bisogno di supporto. “Già a settembre 2024, 122 donne hanno contattato gli sportelli periferici, un dato in crescita rispetto alle 108 dello scorso anno”, ha dichiarato. Il 77,2% delle donne che si rivolgono agli sportelli sono italiane, mentre il 22,8% sono straniere. Un chiaro segnale che la violenza non ha confini etnici.

Ketty De Pasquale, presidente dell’Associazione Casa della Donna, ha sottolineato l’importanza di garantire a tutte le donne, anche quelle residenti nei comuni periferici, l’accesso a un supporto qualificato. Gli sportelli, situati nei Comuni e nei Consultori, assicurano standard elevati di sicurezza e privacy, fondamentali per le donne che vivono ancora con il partner violento.

Anche Giulia Guainai, presidente della Società della Salute di Pisa, ha ringraziato Giovanna Zitiello per il suo lavoro decennale e augurato buon lavoro a Francesca Pidone, che assume il coordinamento del CAV. Zitiello ha rimarcato l’importanza della specializzazione del servizio e del potenziamento della rete territoriale.

Francesca Pidone ha espresso il suo onore e la sua responsabilità nel guidare il CAV, che è diventato un punto di riferimento nazionale per l’accoglienza delle donne vittime di violenza. “Sono pronta ad affrontare le sfide future per proteggere tutte le donne che, purtroppo, continuano a subire violenza”, ha dichiarato Pidone.

Servizi offerti dal Centro Antiviolenza della Casa della Donna di Pisa:

Il CAV è attivo dal 1993, offrendo supporto psicologico, legale e informazioni alle donne che vivono situazioni di violenza. I servizi sono gratuiti e gestiti da un team di professionisti e volontari esperti.

Telefono Donna : 050 561628 (dal lunedì alla domenica, 10:00-13:00 e 16:00-18:00, martedì 10:00-18:00, segreteria attiva 24 ore)

: 050 561628 (dal lunedì alla domenica, 10:00-13:00 e 16:00-18:00, martedì 10:00-18:00, segreteria attiva 24 ore) Sportelli periferici :

: Fauglia : martedì, 10:00-12:00 (Sede Comune)

: martedì, 10:00-12:00 (Sede Comune) Vecchiano : giovedì, 10:00-12:00 (Distretto socio-sanitario)

: giovedì, 10:00-12:00 (Distretto socio-sanitario) Vicopisano : giovedì, 14:00-16:00 (Polo Generazioni)

: giovedì, 14:00-16:00 (Polo Generazioni) Cascina : mercoledì, 10:00-12:00 (Sede Comune)

: mercoledì, 10:00-12:00 (Sede Comune) Ponsacco : martedì, 14:00-17:00 (Sede Comune)

: martedì, 14:00-17:00 (Sede Comune) Calci, Crespina/Lorenzana, San Giuliano Terme: su appuntamento, chiamando il Telefono Donna.

Per maggiori informazioni: www.casadelladonnapisa.it.

