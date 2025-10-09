Russoli occupato. Bonsangue (FI): “Un peccato vedere che chi inneggia alla pace e alla libertà comprima l’espressione di voto come esercizio di democrazia”

Written by Antonio Tognoli• 4:38 pm• Pisa, Politica

PISA – “In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre p.v., nel liceo artistico Russoli, in via San Frediano, a Pisa, è in corso un’occupazione da parte degli studenti, che ha impedito alla Dirigente Scolastica di garantire la piena disponibilità dei locali per lo svolgimento delle operazioni elettorali. L’istituto è sede di seggio elettorale (sezioni 53 – 54 – 55 – 56)“, afferma Raffaella Bonsangue candidata consigliera di Forza Italia.

“Il Sindaco, in seguito alla riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha individuato con sede alternativa i locali comunali dei Vecchi Macelli. Un peccato vedere che chi inneggia alla pace e alla libertà comprima l’espressione di voto come esercizio di democrazia. Spero vivamente che, chi in questo momento sta occupando l’istituto, capisca che violare il diritto dei loro compagni di scuola a frequentare le lezioni è un fatto assolutamente grave. Invito tutti ad andare a votare, a non rinunciare a quella che è una facoltà dell’elettore e del cittadino e, al contempo, è un diritto e un dovere“, conclude Bonsangue.

