Ruba soldi e la console in un garage: uomo denunciato

PISA – I Carabinieri di Vicopisano hanno denunciato un uomo di 32 anni per furto in abitazione.

L’inchiesta è partita a seguito della denuncia di un giovane residente, che ha raccontato come, la sera del 1° aprile, un individuo si fosse introdotto nel suo garage, portando via 60 euro in contante e una console Sony PlayStation.

La descrizione dettagliata fornita dalla vittima si è rivelata cruciale per le indagini. Grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti già noti per crimini simili, i Carabinieri hanno rapidamente indirizzato i sospetti verso un 32enne residente in zona. Continuando con le indagini, i militari sono riusciti a rintracciare il sospettato nella sua abitazione, dove hanno trovato la console rubata, che è stata prontamente restituita al proprietario.

