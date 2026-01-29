Rottamazione-quinquies: sportello informativo del Movimento Consumatori a Santa Croce sull’Arno

Written by admin• 11:44 am• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento Consumatori APS.

Il Movimento Consumatori di Santa Croce sull’Arno informa i cittadini dell’entrata in vigore della nuova Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge n. 199/2025, che rappresenta un’importante opportunità per la regolarizzazione dei debiti con l’Agente della riscossione. Il termine ultimo per presentare la domanda di adesione è fissato al 30 aprile 2026. Per la procedura online è necessario essere in possesso dello SPID.

La misura consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando esclusivamente il capitale e le spese di procedura, con l’azzeramento di sanzioni, interessi e aggio.

Rientrano nella sanatoria i debiti derivanti da controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate, i contributi INPS (con esclusione di quelli da accertamento) e le multe stradali emesse da organi statali; per queste ultime lo stralcio riguarda interessi e aggio. Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni.

Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure tramite rateizzazione fino a 54 rate bimestrali.

Per supportare i cittadini nella procedura di adesione e per una valutazione complessiva della situazione debitoria — comprese eventuali rateizzazioni o procedure di sovraindebitamento — il Movimento Consumatori ha attivato uno sportello dedicato.

Lo sportello è operativo il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 19:30. È consigliabile fissare un appuntamento; previo contatto, è inoltre possibile concordare incontri anche al di fuori degli orari indicati.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Gennaio 29, 2026