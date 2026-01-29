Completato il rinnovo della rete idrica in via Arno

Written by admin• 12:01 pm• Calci, Attualità

CALCI – Non solo grandi opere: nel servizio idrico anche interventi di dimensioni più contenute possono avere un impatto decisivo sulla riduzione delle perdite e sul miglioramento dell’acquedotto. È il caso dei lavori recentemente conclusi in via Arno, a Calci, realizzati da Acque in collaborazione con l’amministrazione comunale, che hanno permesso di rinnovare un tratto strategico della rete idrica locale.

L’intervento ha riguardato la sostituzione di circa 300 metri di condotte, ormai datate, con una nuova tubazione in ghisa sferoidale, materiale di qualità superiore rispetto alle reti di vecchia generazione. Contestualmente è stato effettuato il rifacimento degli allacciamenti alle singole utenze. La nuova condotta, di diametro maggiore rispetto alla precedente, consente una migliore continuità nell’erogazione dell’acqua e una maggiore disponibilità della risorsa per oltre 200 utenze, riducendo il rischio di guasti, interruzioni e disservizi.

«Con l’entrata in funzione del nuovo tratto di condotta – spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi – il servizio idrico in via Arno e nelle aree limitrofe è oggi più affidabile, con minori rischi di rotture e sprechi e con benefici concreti per famiglie, cittadini e attività economiche. Acque conferma così il proprio impegno nella modernizzazione delle reti locali, attraverso un ammodernamento graduale e costante, per un acquedotto sempre più efficiente e sostenibile».

L’investimento complessivo per l’opera, progettata da Ingegnerie Toscane, è stato di 130mila euro. L’intervento rientra nel progetto Digital4Zero, promosso da Acque e co-finanziato dal PNRR, ed è parte di un più ampio programma di potenziamento progressivo della rete idrica volto a migliorare l’efficienza e la sostenibilità del servizio. Nelle prossime settimane, una volta completato l’assestamento delle tubazioni nel terreno, saranno realizzati gli asfalti definitivi.

«Con il ripristino del manto stradale – sottolinea la vicesindaca di Calci Valentina Ricotta – si concluderà un intervento atteso da tempo dai residenti di via Arno. Il risultato conferma la proficua collaborazione tra gli uffici comunali e quelli di Acque, determinante per la buona riuscita di questi lavori e di altri interventi già programmati che auspichiamo possano partire a breve».

Last modified: Gennaio 29, 2026