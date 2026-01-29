Dario Rollo candidato a Sindaco con “Libertà è democrazia” per le prossime amministrative a Cascina

Written by admin• 11:38 am• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del segretario cittadino di Libertà è Democrazia di Cascina Fabio Taccola.

di Maurizio Ficeli

Si è riunita a Roma mercoledì 28 gennaio la Direzione Nazionale del partito Libertà è Democrazia, che su indicazione del Segretario Regionale della Toscana Luca Guadagnucci, del Vice Segretario Regionale Daniele Bianchi, del Coordinatore Provinciale di Pisa Massimo Giorgetti e del Segretario Cittadino della città di Cascina Fabio Taccola, ha proposto e promosso l’adesione a LeD di Dario Rollo, figura di spicco della politica di Cascina.

Dario Rollo sarà il candidato a Sindaco per le amministrative di primavera 2026 di Lìberta è Democrazia, con l’ausilio delle liste civiche che sosterranno la sua candidatura. Il Segretario Nazionale Giancarlo Affatato ha accettato e condiviso con pieno sostegno tale candidatura dell’amico Rollo.

Last modified: Gennaio 29, 2026