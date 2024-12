Rotary Club San Rossore: Un Natale di Solidarietà con il PanettONtour

Written by admin• 6:42 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il Rotary Club San Rossore si è reso protagonista di un Natale all’insegna della solidarietà e dell’attenzione verso le persone più fragili, grazie al service “PanettONtour”. Un’iniziativa che ha unito il calore della tradizione natalizia con un percorso itinerante attraverso diverse realtà del nostro territorio, regalando centinaia di panettoni e, soprattutto, momenti di gioia e vicinanza.

Il PanettONtour è stato un vero e proprio tour solidale che ha preso il via dalla città di Massa, con la prima tappa presso la struttura RSA della Casa G. Ascoli. Da lì, il viaggio ci ha portati a Carrara, dove abbiamo avuto il piacere di visitare due importanti strutture: l’RSA Regina Elena e la struttura San Vincenzo dè Paoli.

La macchina organizzativa del Rotary Club San Rossore ha poi proseguito verso Gallicano, con una calorosa visita all’RSA Villa Verde, per poi raggiungere il comune di Vergemoli, dove siamo stati accolti presso l’RSA locale, che, con orgoglio, rappresenta anche la casa di uno dei nostri stimati soci.

Non poteva mancare una tappa nella città di Lucca, presso l’RSA Casa Pia, seguita da un importante momento di solidarietà a Pisa, dove abbiamo portato il nostro contributo alla Caritas cittadina e all’RSA Cottolengo.

Grazie a questo tour straordinario, il Rotary Club San Rossore ha avuto l’opportunità non solo di distribuire centinaia di panettoni, ma anche di regalare sorrisi, affetto e momenti di vera condivisione in un periodo dell’anno che, per alcune persone, può risultare difficile e solitario.

Il PanettONtour si è trasformato in un viaggio ricco di emozioni e gratitudine, alimentato dalla forza della comunità e dall’impegno dei nostri soci. Ogni tappa è stata un’occasione di incontro, un ponte che ha unito generazioni e vissuti diversi, nel segno della solidarietà e della missione rotariana di “servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, dagli organizzatori ai volontari, fino ai membri delle strutture che ci hanno accolto con entusiasmo. Il PanettONtour è stata la dimostrazione concreta che, insieme, possiamo fare la differenza, portando la gioia del Natale ovunque ce ne sia bisogno.

Un piccolo gesto, un grande cuore. Grazie, PanettONtour!

