Written by admin• 12:28 pm• Pisa SC

PISA – La vittoria del Pisa sulla Sampdoria ha scatenato l’entusiasmo della piazza nerazzurra e del nostro poeta Sandro Cartei.

TRAMONI FA SCACCO MATTO E QUESTA VITTORIA, DELLA SQUADRA, È IL RITRATTO

Una partita insidiosa ci aspettava, sul campo dei blucerchiati

Forza ragazzi, andiamo a Genova carichi e concentrati

Subito in avvio, Angori ci fa sussultare

Ma la palla, poco sopra la traversa, vediam sorvolare

Risponde la Samp, con Coda, il suo bomber prediletto

Ma finisce di poco a lato, il suo colpo di fioretto

La contesa si fa dura, e allora, i duri cominciano a giocare

Nel secondo tempo, quando la Doria premeva, siamo stati noi a volare

Tourè sradica un gran pallone e riparte, in diagonale

Lo serve poi a Moreo, che avanza, e aspetta un segnale

A fari spenti avanza Tramoni, che poi si inserisce di gran carriera

L’assist di Stefanone è magico, per far saltare la scacchiera

Matteino accende gli abbaglianti, e fa scacco matto

E questa vittoria, della squadra, è il ritratto

Un ritratto di umiltà, unione e sacrificio

E stasera, a fine anno, abbiamo acceso i fuochi d’artificio

Abbiamo battuto, a casa sua, la Doria

Ora non fermiamoci, ma puntiamo alla gloria

Last modified: Dicembre 31, 2024